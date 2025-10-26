Турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» расторг контракт с главным тренером Марцелом Личкой, сообщает турецкое издание Fanatik. Чешский специалист возглавлял команду всего три с половиной месяца.

Марцел Личка globallookpress.com

Решение о досрочном прекращении сотрудничества было принято на фоне крайне неудовлетворительных результатов: после 10 туров турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» набрал лишь 4 очка и занимает предпоследнее, 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета.

До прихода в Стамбул Личка успешно работал в России, возглавляя московское «Динамо» с июля 2023 по май 2025 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/24.