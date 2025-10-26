Матч 8-го тура Серии А между «Лацио» и «Ювентусом» состоится 26 октября в 22:45 по мск на стадионе «Олимпико» в Риме.
«Лацио» выиграл в одном из последних пяти матчей, обыграв «Дженоа». У команды 8 очков и она находится ниже середины турнирной таблицы, на 14-й строчке. «Римляне» постараются сегодня доставить проблем туринцам, как это было в прошлый раз, когда игра закончилась вничью 1:1.
«Ювентус» также постарается победить. У «бьянконери» в последнее время туго с победами. Команда не выигрывает 7 матчей с учетом всех турниров. 19 октября туринцы проиграли 0:1 «Комо», а несколькими днями позднее уступили 0:1 «Реалу» в Лиге чемпионов. Победа сегодня как минимум вернет «бьянконери» в зону еврокубков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.24.
- Букмекеры дают 3.55 на победу «Лацио», 2.30 на победу «Ювентуса» и 3.20 на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что «Лацио» победит 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.