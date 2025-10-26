Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Бундеслиги против «Боруссии» М (3:0).

Венсан Компани — главный тренер «Баварии» globallookpress.com

«Первый тайм был очень эмоциональным, "Гладбах" боролся за каждый мяч. Они часто нейтрализовали наших нападающих. Мы чувствовали, что они выложились на полную, несмотря на красную карточку — болельщики во многих моментах ликовали.

Мы сохраняли спокойствие и старались сдерживать эмоции. Во втором тайме мы поддерживали темп и много играли поперек поля. В какой-то момент нужно использовать свои шансы, что мы и сделали», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 24 очками в активе. В следующем поединке мюнхенцы сыграют против «Кельна» 29-го октября.