Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Астон Виллы»(0:1).

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Наша очень хорошая команда провела очень хороший матч.  Мы начали очень хорошо.  В целом, во втором тайме мы играли намного лучше, чем в первом, но не забили.  Мы были недостаточно агрессивны.

Я удовлетворен.  В последнее время мы играли очень хорошо — в основном в Премьер-лиге — и мы становимся лучше.  Мы извлечем из этого урок.

Гол?  Это угловой.  Хороший угловой и гол.  Слушайте, это не имеет значения.  Слушайте, я слишком уважаю судей за 10 лет здесь.  Это был угловой, и это решение надо защищать.  Нельзя жаловаться на действия, произошедшие за пять минут до», — цитирует Гвардиолу ВВС.

После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе.  «Манчестер Сити» — на 4-й позиции (16).