Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Астон Виллы»(0:1).

«Наша очень хорошая команда провела очень хороший матч. Мы начали очень хорошо. В целом, во втором тайме мы играли намного лучше, чем в первом, но не забили. Мы были недостаточно агрессивны.

Я удовлетворен. В последнее время мы играли очень хорошо — в основном в Премьер-лиге — и мы становимся лучше. Мы извлечем из этого урок.

Гол? Это угловой. Хороший угловой и гол. Слушайте, это не имеет значения. Слушайте, я слишком уважаю судей за 10 лет здесь. Это был угловой, и это решение надо защищать. Нельзя жаловаться на действия, произошедшие за пять минут до», — цитирует Гвардиолу ВВС.

После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 4-й позиции (16).