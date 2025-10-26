Полузащитник московского «Динамо» Бителло раскритиковал судейские решения в матче 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

Бителло — полузащитник «Динамо» М globallookpress.com

«Считаю, что с самого начала арбитр потерял контроль матча. Именно в этом эпизоде мы ничего не поняли, игроки "Зенита" тоже не поняли. Вендел тоже мне сказал, что судья потерял контроль. Считаю, он зафиксировал слишком много фолов у нас. В нашу пользу вообще не свистел, когда на нас нарушали. Когда же забил Педро, я вообще не понял. Но это тоже часть футбола.

Как команде игра Расулова? Он очень хороший вратарь. Команда приобретает уверенность от того, как он играет. Он хорошо действует на тренировках и во многих моментах спас нас во время матча. Он молод, но у него есть возможность показать себя. Он это очень хорошо делает», — сказал Бителло «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» встретятся против «Рубина» 1-го ноября.