Матч 9-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» состоится 26 октября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Старт игры в 17:00 мск.

Команда Уная Эмери постепенно поднимается по таблице. «Вилланы» победили в последних трех турах, обыграв «Фулхэм», «Бернли» и «Тоттенхэм». При этом на неделе хозяева проиграли «Гоу Эхед Иглс» в Лиге Европы. Это поражение прервало 5-матчевую серию побед команды.

«Ман Сити» не проигрывает с 31 августа. Коллектив Гвардиолы выиграл в последних трех поединках обыграв «Брентфорд», «Эвертон» и «Вильярреал» в Лиге чемпионов. Победа сегодня принесет «Ман Сити» второе место в турнирной таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.

Букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом за 1.76, на победу «Астон Виллы» они предлагают 4.60.

Искусственный интеллект предсказал победу «Ман Сити» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.