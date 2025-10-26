Матч 9-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» состоится 26 октября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Старт игры в 17:00 мск.
Команда Уная Эмери постепенно поднимается по таблице. «Вилланы» победили в последних трех турах, обыграв «Фулхэм», «Бернли» и «Тоттенхэм». При этом на неделе хозяева проиграли «Гоу Эхед Иглс» в Лиге Европы. Это поражение прервало 5-матчевую серию побед команды.
«Ман Сити» не проигрывает с 31 августа. Коллектив Гвардиолы выиграл в последних трех поединках обыграв «Брентфорд», «Эвертон» и «Вильярреал» в Лиге чемпионов. Победа сегодня принесет «Ман Сити» второе место в турнирной таблице.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.
- Букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом за 1.76, на победу «Астон Виллы» они предлагают 4.60.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ман Сити» со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.