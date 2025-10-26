Завершились два матча 9-го тура английской Премьер-лиги.
В одной из встреч «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.
Единственный гол «канониры» забили на 39-й минуте благодаря голу Эберечи Эзе.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон1:0Кристал ПэласЛондон
1:0 Эберечи Эзе 39'
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба (Кристьян Москера 46'), Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Пьеро Инкапье 82'), Эберечи Эзе (Майлс Льюис-Скелли 88'), Мартин Субименди, Деклан Райс (Микель Мерино 82'), Букайо Сака (Габриэл Мартинелли 66'), Виктор Дьёкереш, Леандро Троссард
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл (Борна Соса 90'), Даниэль Муньос (Крисантус Уче 90'), Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Даити Камада (Уилл Хьюз 74'), Адам Уортон (Хефферсон Лерма 90'), Жан-Филипп Матета, Ереми Пино (Эдвард Нкетиа 59'), Исмаила Сарр
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 10-й позиции (13 баллов).
«Борнмут» одолел «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.
У «вишен» голы записали на свой счет Маркус Таверньер на 25-й минуте и Эли Крупи на 40-й минуте.
«Борнмут» располагается на 2-й позиции в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 18-й строчке с 5-ю баллами.