Завершились два матча 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»
В одной из встреч «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

Единственный гол «канониры» забили на 39-й минуте благодаря голу Эберечи Эзе.

Результат матча

Арсенал ЛондонЛондонАрсенал Лондон1:0Кристал ПэласКристал ПэласЛондон
1:0 Эберечи Эзе 39'
Арсенал Лондон:  Дэвид Райа,  Юрриен Тимбер,  Вильям Салиба (Кристьян Москера 46'),  Габриэль Магальяйнс,  Риккардо Калафьори (Пьеро Инкапье 82'),  Эберечи Эзе (Майлс Льюис-Скелли 88'),  Мартин Субименди,  Деклан Райс (Микель Мерино 82'),  Букайо Сака (Габриэл Мартинелли 66'),  Виктор Дьёкереш,  Леандро Троссард
Кристал Пэлас:  Дин Хендерсон,  Тайрик Митчелл (Борна Соса 90'),  Даниэль Муньос (Крисантус Уче 90'),  Марк Гехи,  Максанс Лакруа,  Крис Ричардс,  Даити Камада (Уилл Хьюз 74'),  Адам Уортон (Хефферсон Лерма 90'),  Жан-Филипп Матета,  Ереми Пино (Эдвард Нкетиа 59'),  Исмаила Сарр

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе.  «Кристал Пэлас» — на 10-й позиции (13 баллов).

«Борнмут» одолел «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

У «вишен» голы записали на свой счет Маркус Таверньер на 25-й минуте и Эли Крупи на 40-й минуте.

«Борнмут» располагается на 2-й позиции в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе.  «Ноттингем Форест» — на 18-й строчке с 5-ю баллами.