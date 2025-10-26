Завершились два матча 9-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

Единственный гол «канониры» забили на 39-й минуте благодаря голу Эберечи Эзе.

Результат матча Арсенал Лондон Лондон 1:0 Кристал Пэлас Лондон 1:0 Эберечи Эзе 39' Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба ( Кристьян Москера 46' ), Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори ( Пьеро Инкапье 82' ), Эберечи Эзе ( Майлс Льюис-Скелли 88' ), Мартин Субименди, Деклан Райс ( Микель Мерино 82' ), Букайо Сака ( Габриэл Мартинелли 66' ), Виктор Дьёкереш, Леандро Троссард Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл ( Борна Соса 90' ), Даниэль Муньос ( Крисантус Уче 90' ), Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Даити Камада ( Уилл Хьюз 74' ), Адам Уортон ( Хефферсон Лерма 90' ), Жан-Филипп Матета, Ереми Пино ( Эдвард Нкетиа 59' ), Исмаила Сарр

Статистика матча 3 Удары в створ 1 4 Удары мимо 3 60 Владение мячом 40 4 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 6 Фолы 10

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 10-й позиции (13 баллов).

«Борнмут» одолел «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

У «вишен» голы записали на свой счет Маркус Таверньер на 25-й минуте и Эли Крупи на 40-й минуте.

«Борнмут» располагается на 2-й позиции в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 18-й строчке с 5-ю баллами.