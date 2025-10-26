«Акрон» набрал 12 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» после ничейного матча имеет в активе 27 баллов и занимает 2-е место.

Однако железнодорожники не сдались: на 67-й минуте мексиканский защитник Сесар Монтес мощным ударом головой после подачи со стандарта сравнял счет.

Первыми счет открыли хозяева. На 42-й минуте 23-летний нападающий «Акрона» и игрок сборной Кабо-Верде Жилсон Беншимол точно поразил ворота гостей, воспользовавшись ошибкой в обороне «Локомотива».

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» — 1:1.

