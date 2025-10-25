«Ланс» одержал победу над «Марселем» (2:1) в матче 9-го тура французской Лиги 1.
У гостей единственный гол забил Мэйсон Гринвуд на 17-й минуте.
«Лансу» удалось сравнять счет на 23-й минуте благодаря голу Одсонна Эдуара с пенальти.
На 53-й минуте игрок «Марселя» Бенжамен Павар оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
ЛансЛанс2:1МарсельМарсель
0:1 Мэйсон Гринвуд 17' 1:1 Одсонн Эдуард 23' пен.
Ланс: Робин Риссер, Жонатан Гради, Самсон Байду, Маланг Сарр, Рубен Агилар (Сауд Абдул Хамид 85'), Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон, Флорьян Товен (Абдалла Сима 81'), Уэсли Саид (Морган Гилавоги 69'), Одсонн Эдуард (Райан Фофана 81')
Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Наиф Агер, Бенжамен Павар (Билал Надир 61'), Микаэль Мурильо (Анхель Гомес 74'), Мэйсон Гринвуд, Артур Вермерен, Робиньо Ваз (Леонардо Балерди 52'), Игор Пайшао, Тимоти Уэа (Пьер-Эмерик Обамеянг 52'), Matt O'Riley (Пьер-Эмиль Хёйбьерг 74')
Жёлтые карточки: Адриен Томассон 34', Морган Гилавоги 84', Мамаду Сангаре 89' — Бенжамен Павар 22', Леонардо Балерди 87'
После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 19-ю очками в активе. «Марсель» — на 3-й позиции с 18-ю баллами.