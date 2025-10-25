На «Стад Боллар-Делелис» сойдутся два претендента на лидерство в Лиге 1. «Марсель», постарается закрепиться на первом месте, а «Ланс» — сбросить гостей с вершины. Оба коллектива находятся в хорошей форме, что обещает напряжённый матч с важнейшим турнирным контекстом. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

31' Пайшау уже был готов завершать атаку «ножницами», не дал ему пробить Градит.

30' Не получился пас на ход Товену у Эдуара, контратака в центре поля остановилась.

28' Эдуар не обогнал Эмерсона после отскока в сторону ворот «Марселя», могло получиться опасно.

26' Вермерен пытался вразрез отдать пас в штрафную, не получилось.

25' Товен прострелил с правого фланга — в руки Рульи.

23' ГОООООООООООООЛ! Ничья в Лансе! Изящно паненкой пробил Эдуар, Рульи улетел в угол ворот. 1:1!

Статистика матча 1 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 40 Владение мячом 60 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 2 Фолы 6

22' Назначен пенальти в ворота «Марселя», жёлтая карточка Эдуару отменена! А вот Павар получил свою жёлтую за фол в штрафной.

21' Позвали к монитору арбитра! Возможен пенальти в ворота «Марселя»!

19' Жёлтую карточку за симуляцию получил Эдуар! Уверена Стефани Фраппар, что симулировал фол нападающий «Ланса».

17' ГОООООООООЛ! Впереди «Марсель»! Мейсон Гринвуд с правой ноги первым касанием отправил мяч в нижний угол. Отлично пробил из-за штрафной, 0:1!

16' Товен с правого фланга навешивал в штрафную, Павар сыграл головой надёжно.

14' Риссер пытался забросить мяч вперёд, Агерд перехватил.

12' «Марсель» владеет мячом, ищут гости возможность для обострения.

10' Градит отлично сыграл в подкате, не дал Вазу принять мяч в штрафной.

09' Томассон пытался забросить мяч за спину Рульи, но не попал в створ. Далековато вышел аргентинский кипер.

08' Эмерсон жёстко сыграл против Сангаре на своей половине, пока что без карточки оставил эпизод арбитр.

06' Опасно в штрафной «Ланса»! Не сразу зафиксировал мяч Риссер после удара головой Агерда.

05' Байду заблокировал удар Пайшау, угловой будет.

04' Гринвуд сместился в центр с фланга и пытался пробить с левой ноги, заблокировали.

02' Ваз пробил головой после навеса Эмерсона – мимо ворот.

01' Агилар заехал по лицу Пайшау, штрафной на половине поля хозяев будет.

01' «Ланс» начал с центра поля, поехали!

До матча

22:00 Команды на поле, на двух трибунах «Ланса» растянуты огромные перфомансы, всё готово к большому матчу в Лиге 1!

21:55 В Лансе уже самая настоящая осень. Обещают 9 градусов во время матча, так ещё и возможны осадки — погода может вмешаться в игру.

21:45 Судейская бригада матча «Ланс» — «Марсель»: главный арбитр — Стефани Фраппар. Ассистенты — Микаэль Бершебрю и Алексис Оже. Четвёртый судья — Реми Ландри. Видеоарбитры (ВАР) — Жером Бризар и Стефан Бре.

21:30 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Ланс»: Риссер, Агилар, Градит, Сарр, Удол, Байду, Сангaре, Томассон (к), Товен, Саид, Эдуар. Главный тренер: Пьер Саж.

«Марсель»: Рульи, Мурильо, Павар, Агерд (к), Веа, Эмерсон, О’Райли, Вермерен, Пайшау, Гринвуд, Ваз. Главный тренер: Роберто Де Дзерби.

«Ланс»

Под руководством Пьера Сажа «Ланс» вернулся к своей фирменной игре: организованная оборона, энергичный прессинг и уверенность на домашнем стадионе. Команда набрала 16 очков после восьми туров — лучший старт с сезона-2022/23, когда она боролась за серебро.

«Кроваво-золотые» выиграли три последних матча на своём поле, а ещё одна победа станет их самой длинной домашней серией за два года. Восемь из двенадцати голов в этом сезоне они забили именно в Лансе, причём нередко — по три и более за игру.

В защите «Ланс» надёжен как никогда: всего 7 пропущенных мячей, лучший показатель лиги наряду с «Марселем». На прошлой неделе команда обыграла «Париж» (2:1) благодаря голам Одсонна Эдуара и Самсона Байду. Состав полностью готов — никто не травмирован, а полузащитник Пьер Ганиу вернулся после дисквалификации.

«Марсель»

Команда Роберто Де Дзерби переживает настоящий подъём. После неудачного старта и напряжённых недель в Лиге чемпионов «Марсель» выиграл пять матчей подряд в Лиге 1 с разницей голов 17:3, а в последнем туре разгромил «Гавр» 6:2.

Главная звезда этой серии — Мейсон Гринвуд, оформивший покер в том матче, а всего у англичанина уже шесть голов в сезоне. Команда остаётся самой результативной в чемпионате (21 забитый мяч) и не пропускает в первом тайме на выезде.

Однако поражение от «Спортинга» (1:2) в Лиге чемпионов стало напоминанием: ошибки дорого стоят. У «Марселя» есть кадровые вопросы — Рубен Бланко вне игры, Жофри Кондогбия, Хамед Траоре и Амин Гуири под вопросом. Но даже с потерями «Марсель» остаётся фаворитом: Де Дзерби построил гибкую команду, способную менять темп и структуру в зависимости от соперника.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.11.