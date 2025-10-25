«Аталанта» с 12 очками поднялся на 7-м месте, на счету «Кремонезе» 11 баллов и 10-е место.

Счет в матче открыл Джейми Варди на 78-й минуте. Марко Брешианини восстановил равновесие на 84-й минуте.

«Аталанта» сыграла вничью против «Кремонезе» в гостевом матче 8-го тура Серии А — 1:1.

2.24

Прогнозы•Сегодня 22:45 «Лацио» — «Ювентус». Прогноз и ставка Безвыигрышная серия «Ювентуса» продолжится?

Футбол•Сегодня 02:27 Варди осваивается в «Кремонезе»: гола англичанина не хватило для победы над «Аталантой»

Футбол•Сегодня 02:14 Нервы, скандалы и возвращение чемпиона: «Наполи» прибил «Интер» в матче за лидерство

Футбол•Вчера 03:27 «Милан» не смог обыграть последнюю команду Серии А: «Пиза» была близка к победе на «Сан-Сиро»

Футбол•24/10/2025 23:47 «Милан» — «Пиза»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:56 Главное перед Эль-Класико: форма команд, интриги и прогнозы

Футбол•24/10/2025 15:26 Атлет против дирижера: почему именно Беллингем и Педри определят исход Эль-Класико

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Футбол•24/10/2025 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Футбол•24/10/2025 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Выбор читателей

Футбол•21/10/2025 16:11 Ещё один Гарсия: кем Кахигао хочет заменить Станковича в «Спартаке»?

Футбол•20/10/2025 23:06 Трансферный дайджест. 14 — 20 октября

Игры•21/10/2025 16:00 FC 26: Лучшие схемы и тактики для режима Ultimate Team

Футбол•21/10/2025 15:00 Испанский экзамен Рашфорда: останется ли англичанин в «Барселоне»?

Футбол•20/10/2025 17:47 Дмитрий Радченко: Такое ощущение, что «Спартаку» чем хуже, тем лучше

Самое интересное

Футбол•16/10/2025 18:33 Тайный язык угловых: что означают поднятая рука и другие жесты футболистов

Футбол•16/10/2025 16:49 Отказники: для кого игра за сборную России не честь, а в тягость?

Футбол•16/10/2025 16:07 Аппетит без границ: Европа из-за собственной жадности превращает США в новый футбольный рынок

Футбол•16/10/2025 13:38 Машина по производству чемпионов: как Испания создала самую совершенную футбольную систему в мире