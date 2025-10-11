«Уфа» в гостях не смогла обыграть «Сокол» в матче 14-го тура Первой лиги — 2:2.
В составе гостей голами отличились Давид Озманов и Алексей Барановский на 21-й и 70-й минутах соответственно.
У хозяев первый мяч на счету Сергея Грибова на 80-й минуте, а в компенсированное время Павел Киреенко спас для саратовцев вничью.
Результат матча
СоколСаратов1:2УфаУфа
0:1 Давид Озманов 21' 0:2 Алексей Барановский 70' 1:2 Сергей Грибов 80'
Сокол: Тимур Крайков, Иван Чуриков, Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Аллон Бутаев (Владислав Лазарев 61'), Антон Синяк (Shaykhtdinov D. 61'), Александр Мухин (Kahrimanovic A. 46'), Вадим Шпитальный, Кирилл Никитин, Gloydman N. (Kireenko P. 74'), Golijanin A. (Сергей Грибов 35')
Уфа: Александр Беленов, Денис Кутин (Troyanov K. 3'), Иван Хомуха, Давид Озманов (Расул Гыстаров 67'), Зелимхан Юсупов, Алан Хабалов, Алексей Барановский, Мигран Агеян, Дилан Ортис (Karpuk I. 81'), Mrzljak F. (Евгений Шляков 67'), Minatulaev O.
Жёлтая карточка: Антон Синяк 29' (Сокол)
«Уфа» с 13 очками осталась на 14-м место в Первой лиге, «Сокол» с 9 баллами остался на 16-ю строчку в турнирной таблице.