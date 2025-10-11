«Уфа» в гостях не смогла обыграть «Сокол» в матче 14-го тура Первой лиги — 2:2.

Александр Беленов — вратарь ФК «Уфа» globallookpress.com

В составе гостей голами отличились Давид Озманов и Алексей Барановский на 21-й и 70-й минутах соответственно.

У хозяев первый мяч на счету Сергея Грибова на 80-й минуте, а в компенсированное время Павел Киреенко спас для саратовцев вничью.

Результат матча Сокол Саратов 1:2 Уфа Уфа 0:1 Давид Озманов 21' 0:2 Алексей Барановский 70' 1:2 Сергей Грибов 80' Сокол: Тимур Крайков, Иван Чуриков, Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Аллон Бутаев ( Владислав Лазарев 61' ), Антон Синяк ( Shaykhtdinov D. 61' ), Александр Мухин ( Kahrimanovic A. 46' ), Вадим Шпитальный, Кирилл Никитин, Gloydman N. ( Kireenko P. 74' ), Golijanin A. ( Сергей Грибов 35' ) Уфа: Александр Беленов, Денис Кутин ( Troyanov K. 3' ), Иван Хомуха, Давид Озманов ( Расул Гыстаров 67' ), Зелимхан Юсупов, Алан Хабалов, Алексей Барановский, Мигран Агеян, Дилан Ортис ( Karpuk I. 81' ), Mrzljak F. ( Евгений Шляков 67' ), Minatulaev O. Жёлтая карточка: Антон Синяк 29' (Сокол)

Статистика матча 57% Владение мячом 43% 5 Угловые удары 1

«Уфа» с 13 очками осталась на 14-м место в Первой лиге, «Сокол» с 9 баллами остался на 16-ю строчку в турнирной таблице.