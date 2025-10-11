Крайний защитник московской «Родины» Станислав Бессмертный считает, что его команда может по итогам сезона пробиться в российскую Премьер-лигу.

Станислав Бессмертный globallookpress.com

«Задача — выигрывать каждый матч! У нас хорошая команда, набрали ход. Лидеры наверху стали терять очки. В команде все всё понимают — мы настроены выйти и играть в РПЛ», — сказал Бессмертный «Чемпионату».

После 13 туров «Родина» располагается на седьмой строчке в таблице Первой лиги с 20 очками, отставая от зоны стыков на 3 очка.

21-летний Бессмертный является воспитанником московского «Динамо» и играет за «Родину» на правах аренды.