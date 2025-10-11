«Оренбург» на своем официальном сайте сообщил об уходе двух тренеров из клуба, работавших в штабе Владимира Слишковича.

Ильдар Ахметзянов — новый тренер «Оренбурга» globallookpress.com

Это Иван Бубало и Мухамед Берберович. Они пришли в «Оренбург» в октябре 2024 года вместе со Слишковичем, который был отправлен 5 октября после поражения от «Ростова» (0:1).

Новым наставником «Оренбурга» стал Ильдар Ахметзянов, прежним клубом которого был «КАМАЗ», выступающий в Первой лиге. Он никогда не работал в РПЛ.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в 11 турах.