Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сообщил, что был осведомлен о желании защитника Жорди Альбы повесить бутсы на гвоздь по окончании этого сезона.
«Это сложно. Мы знали об этом, это не стало неожиданностью. Мы знали об этом несколько дней назад, и он, и Бускетс рассказали об этом команде перед тем, как это стало известно прессе
Он в расцвете сил. Не то чтобы он показывал высокие результаты по количеству игр, которые он проводит в год, у него очень мало травм.
Но, эй, есть и личные решения. Если я говорю, что хочу завершить карьеру таким образом, это не значит, что я должен достичь такого этапа в своей жизни, когда я буду часто получать травмы или у меня больше не будет возможности принимать решения. Это решения, каждый воспринимает их по-своему. Повторяю, важно то, что он делает это очень естественно.
Он полностью убежден в этом и, очевидно, знает, что мог бы играть еще один или два года. Он хочет уйти на пенсию и начать другую жизнь, и это вполне приемлемо», — цитирует аргентинского тренера ESPN.
36-летний Альба играет за «Интер Майами» с 2023 года. В составе «Барселоны» защитник 6 раз выигрывал Примеру и один раз Лигу чемпионов.