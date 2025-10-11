Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сообщил, что был осведомлен о желании защитника Жорди Альбы повесить бутсы на гвоздь по окончании этого сезона.

Жорди Альба globallookpress.com

«Это сложно. Мы знали об этом, это не стало неожиданностью. Мы знали об этом несколько дней назад, и он, и Бускетс рассказали об этом команде перед тем, как это стало известно прессе

Он в расцвете сил. Не то чтобы он показывал высокие результаты по количеству игр, которые он проводит в год, у него очень мало травм.

Но, эй, есть и личные решения. Если я говорю, что хочу завершить карьеру таким образом, это не значит, что я должен достичь такого этапа в своей жизни, когда я буду часто получать травмы или у меня больше не будет возможности принимать решения. Это решения, каждый воспринимает их по-своему. Повторяю, важно то, что он делает это очень естественно.

Он полностью убежден в этом и, очевидно, знает, что мог бы играть еще один или два года. Он хочет уйти на пенсию и начать другую жизнь, и это вполне приемлемо», — цитирует аргентинского тренера ESPN.

36-летний Альба играет за «Интер Майами» с 2023 года. В составе «Барселоны» защитник 6 раз выигрывал Примеру и один раз Лигу чемпионов.