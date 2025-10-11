Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн остался доволен действиями своих футболистов в победной игре над Люксембургом (4:0) в рамках отбора на ЧМ-2026.

Юлиан Нагельсман и Флориан Вирц globallookpress.com

«Мне понравилось, как мы сегодня играли. Не то, как мы создавали моменты или забивали, а наши контрпрессинг и прессинг вблизи чужих ворот. Все активно поддерживали атаку. Мы старались подбирать все мячи в средней линии, чтобы снова получить владение», — цитирует тренера сайт УЕФА.

Для немцев вторая победа подряд. После 3 матчей Германия с 6 очками занимает первое место в группе А. В следующем туре команде предстоит гостевая встреча с Северной Ирландией.