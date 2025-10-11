Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

В Зинсхайме Германия получила именно тот матч, которого ждала. После болезненного поражения от Словакии и нервной победы над Северной Ирландией требовалось убедительное выступление — не просто три очка, а игра с азартом, скоростью и ощущением превосходства. Всё это зрители на «Рейн-Неккар-Арене» увидели.

Результат матча

ГерманияБерлинГермания4:0ЛюксембургЛюксембургЛюксембург
1:0 Давид Раум 12' 2:0 Йозуа Киммих 21' пен. 3:0 Серж Гнабри 48' 4:0 Йозуа Киммих 51'
Германия:  Оливер Бауман,  Йозуа Киммих,  Жонатан Та,  Нико Шлоттербек (Вальдемар Антон 46'),  Давид Раум (Натаниэль Браун 82'),  Леон Горецка,  Александар Павлович,  Флориан Вирц,  Карим Адейеми (Боте Баку 61'),  Серж Гнабри (Максимилиан Байер 68'),  Ник Вольтемаде (Жонатан Буркардт 61')
Люксембург:  Антони Морис,  Дирк Карлсон,  Сеид Корач,  Энес Махмутович,  Лоран Жанс,  Флориан Бонерт (Эрик Вейга 46'),  Леандро Баррейро Мартинс,  Кристофер Мартинс (Себастьян Тиль 77'),  Матиас Олесен (Эльдин Джогович 87'),  Айман Дардари (Оливье Тилл 67'),  Tomas Cruz (Вахид Селимович 67')
Жёлтая карточка:  Кристофер Мартинс 60' (Люксембург)
Красная карточка:  Дирк Карлсон 20' (Люксембург)

Команда Юлиана Нагельсмана с первых минут действовала агрессивно и структурно.  Впервые за долгое время сборная вышла без колебаний, без раскачки — и с правильным отношением.  «Мы были остры с первой минуты, это то, чего нам не хватало в сентябре», — подытожил после матча Киммих.  Уже на четвёртой минуте мяч оказался в сетке после удара Гнабри, но ВАР зафиксировал касание руки Ника Вольтемаде.  Гол отменили — и всё же это не сбило темп.  Германия не отпускала соперника ни на секунду.

Стандарты — новая сила

Первый настоящий прорыв случился на 12-й минуте.  После фола в двадцати метрах от ворот к мячу подошёл Давид Раум — левый защитник, который недавно забивал со штрафного в Бундеслиге.  Его удар прошёл сквозь «дырявую» стенку, и мяч влетел в нижний угол — 1:0.  Для Раума это был первый гол за сборную со стандарта, но куда важнее было то, как Германия контролировала ритм: без суеты, с высокой линией, с короткими передачами в треугольниках Виртц — Павлович — Гнабри.

Штрафной Раума
Штрафной Раума globallookpress.com

Всего через девять минут «маншафт» получил двойное преимущество.  Удар Гнабри блокировал рукой защитник Дирк Карлсон.  Сербский арбитр Ненад Минакович решил не ограничиваться пенальти и удалил Карлсона с поля.  Киммих уверенно реализовал 11-метровый, отправив мяч в правый нижний угол. 2:0, и уже тогда стало ясно: если хоть какая-то интрига и была перед матчем, то теперь она мертва.

Киммих исполняет пенальти
Киммих исполняет пенальти globallookpress.com

Тем не менее, Германия не сбавила скорости.  Раум бил в сетку с внешней стороны, Вольтемаде не дотянулся до прострела, Гнабри зарядил в штангу.  Команда демонстрировала именно ту «жадность» к голам, о которой просил Нагельсман.  Люксембург стоял в схеме 5-4-0, полностью отказавшись от атак.  Единственное, что оставалось подопечным Джеффа Штрассера — бороться за то, чтобы не превратить вечер в разгром.  Но даже в такой ситуации к перерыву 2:0 выглядели щадяще.

После перерыва — окончательное добивание

Второй тайм начался в том же темпе.  Уже на 48-й минуте ошибку защиты Люксембурга наказал Гнабри: после неудачного выноса он подхватил мяч в штрафной и мощно пробил почти по центру — 3:0.

Гол Сержа Гнабри
Гол Сержа Гнабри globallookpress.com

Две минуты спустя — ещё один стандарт, ещё один гол.  После углового неудачный отскок подарил мяч Киммиху прямо перед воротами, и капитан не промахнулся.  Это был его первый дубль за национальную сборную — символично, что он добился его, играя не в центре, а на правом фланге обороны, куда его перевёл Нагельсман из-за кадровых проблем.

Йозуа Киммих празднует гол
Йозуа Киммих празднует гол globallookpress.com

Дальше тренер включил режим экономии: замены, контроль темпа, паузы.  Но даже при минимальном давлении Германия могла забивать ещё.  На 62-й минуте Вирц со штрафного попал в штангу, а затем в игре дебютировал 21-летний Натаниэль Браун.  Концовка прошла спокойно: 25 тысяч болельщиков получили редкий в этом году подарок — уверенную, «сухую» победу без нервов и хаоса.

Нагельсман: «Было важно вернуть голод»

После финального свистка тренер сборной Германии не скрывал облегчения.  «Мы не были идеальны в каждом эпизоде, но важно было показать характер.  Голод к победам, о котором я говорил после Словакии, вернулся.  Это шаг вперёд», — отметил Нагельсман.

По игре это был тот случай, когда Германия брала всё, что должна.  Три из четырёх голов пришли после стандартов — сферы, которую тренер подчёркнуто усиливает в последние месяцы.  Игроки держали высокий прессинг, не позволяли сопернику даже выйти за центр.  Шлоттербек и Та в защите отыграли чисто, а вратарь Бауман почти не вступал в игру.

Германия — Люксембург
Германия — Люксембург globallookpress.com

Благодаря параллельному поражению Словакии в Белфасте со счётом 0:2 Германия вновь вышла на первое место в группе (у всех, кроме Люксембурга, по 6 очков).  Теперь всё в её руках: три победы в оставшихся матчах гарантируют прямую путёвку на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.  Следующий соперник — те самые североирландцы, непобеждённые дома почти два года.  «Там будет другая история, другая энергия и другая агрессия.  Нам нужно быть ещё злее», — предупредил Нагельсман.