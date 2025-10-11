В Зинсхайме Германия получила именно тот матч, которого ждала. После болезненного поражения от Словакии и нервной победы над Северной Ирландией требовалось убедительное выступление — не просто три очка, а игра с азартом, скоростью и ощущением превосходства. Всё это зрители на «Рейн-Неккар-Арене» увидели.

Результат матча Германия Берлин 4:0 Люксембург Люксембург 1:0 Давид Раум 12' 2:0 Йозуа Киммих 21' пен. 3:0 Серж Гнабри 48' 4:0 Йозуа Киммих 51' Германия: Оливер Бауман, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Нико Шлоттербек ( Вальдемар Антон 46' ), Давид Раум ( Натаниэль Браун 82' ), Леон Горецка, Александар Павлович, Флориан Вирц, Карим Адейеми ( Боте Баку 61' ), Серж Гнабри ( Максимилиан Байер 68' ), Ник Вольтемаде ( Жонатан Буркардт 61' ) Люксембург: Антони Морис, Дирк Карлсон, Сеид Корач, Энес Махмутович, Лоран Жанс, Флориан Бонерт ( Эрик Вейга 46' ), Леандро Баррейро Мартинс, Кристофер Мартинс ( Себастьян Тиль 77' ), Матиас Олесен ( Эльдин Джогович 87' ), Айман Дардари ( Оливье Тилл 67' ), Tomas Cruz ( Вахид Селимович 67' ) Жёлтая карточка: Кристофер Мартинс 60' (Люксембург) Красная карточка: Дирк Карлсон 20' (Люксембург)

Статистика матча 8 Удары в створ 1 16 Удары мимо 0 85 Владение мячом 15 7 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 10 Фолы 5

Команда Юлиана Нагельсмана с первых минут действовала агрессивно и структурно. Впервые за долгое время сборная вышла без колебаний, без раскачки — и с правильным отношением. «Мы были остры с первой минуты, это то, чего нам не хватало в сентябре», — подытожил после матча Киммих. Уже на четвёртой минуте мяч оказался в сетке после удара Гнабри, но ВАР зафиксировал касание руки Ника Вольтемаде. Гол отменили — и всё же это не сбило темп. Германия не отпускала соперника ни на секунду.

Стандарты — новая сила

Первый настоящий прорыв случился на 12-й минуте. После фола в двадцати метрах от ворот к мячу подошёл Давид Раум — левый защитник, который недавно забивал со штрафного в Бундеслиге. Его удар прошёл сквозь «дырявую» стенку, и мяч влетел в нижний угол — 1:0. Для Раума это был первый гол за сборную со стандарта, но куда важнее было то, как Германия контролировала ритм: без суеты, с высокой линией, с короткими передачами в треугольниках Виртц — Павлович — Гнабри.

Штрафной Раума globallookpress.com

Всего через девять минут «маншафт» получил двойное преимущество. Удар Гнабри блокировал рукой защитник Дирк Карлсон. Сербский арбитр Ненад Минакович решил не ограничиваться пенальти и удалил Карлсона с поля. Киммих уверенно реализовал 11-метровый, отправив мяч в правый нижний угол. 2:0, и уже тогда стало ясно: если хоть какая-то интрига и была перед матчем, то теперь она мертва.

Киммих исполняет пенальти globallookpress.com

Тем не менее, Германия не сбавила скорости. Раум бил в сетку с внешней стороны, Вольтемаде не дотянулся до прострела, Гнабри зарядил в штангу. Команда демонстрировала именно ту «жадность» к голам, о которой просил Нагельсман. Люксембург стоял в схеме 5-4-0, полностью отказавшись от атак. Единственное, что оставалось подопечным Джеффа Штрассера — бороться за то, чтобы не превратить вечер в разгром. Но даже в такой ситуации к перерыву 2:0 выглядели щадяще.

После перерыва — окончательное добивание

Второй тайм начался в том же темпе. Уже на 48-й минуте ошибку защиты Люксембурга наказал Гнабри: после неудачного выноса он подхватил мяч в штрафной и мощно пробил почти по центру — 3:0.

Гол Сержа Гнабри globallookpress.com

Две минуты спустя — ещё один стандарт, ещё один гол. После углового неудачный отскок подарил мяч Киммиху прямо перед воротами, и капитан не промахнулся. Это был его первый дубль за национальную сборную — символично, что он добился его, играя не в центре, а на правом фланге обороны, куда его перевёл Нагельсман из-за кадровых проблем.

Йозуа Киммих празднует гол globallookpress.com

Дальше тренер включил режим экономии: замены, контроль темпа, паузы. Но даже при минимальном давлении Германия могла забивать ещё. На 62-й минуте Вирц со штрафного попал в штангу, а затем в игре дебютировал 21-летний Натаниэль Браун. Концовка прошла спокойно: 25 тысяч болельщиков получили редкий в этом году подарок — уверенную, «сухую» победу без нервов и хаоса.

Нагельсман: «Было важно вернуть голод»

После финального свистка тренер сборной Германии не скрывал облегчения. «Мы не были идеальны в каждом эпизоде, но важно было показать характер. Голод к победам, о котором я говорил после Словакии, вернулся. Это шаг вперёд», — отметил Нагельсман.

По игре это был тот случай, когда Германия брала всё, что должна. Три из четырёх голов пришли после стандартов — сферы, которую тренер подчёркнуто усиливает в последние месяцы. Игроки держали высокий прессинг, не позволяли сопернику даже выйти за центр. Шлоттербек и Та в защите отыграли чисто, а вратарь Бауман почти не вступал в игру.

Германия — Люксембург globallookpress.com

Благодаря параллельному поражению Словакии в Белфасте со счётом 0:2 Германия вновь вышла на первое место в группе (у всех, кроме Люксембурга, по 6 очков). Теперь всё в её руках: три победы в оставшихся матчах гарантируют прямую путёвку на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Следующий соперник — те самые североирландцы, непобеждённые дома почти два года. «Там будет другая история, другая энергия и другая агрессия. Нам нужно быть ещё злее», — предупредил Нагельсман.