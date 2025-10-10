Полузащитник Наиль Умяров поделился впечатлениями от дебюта в составе сборной России в матче против Ирана (2:1).

Наиль Умяров globallookpress.com

«Самые положительные эмоции. Понятное дело, что долго этого ждал. Очень рад. Надеюсь, как минимум буду держать уровень и прогрессировать. Беседа с Карпиным не была какой-то уникальной. В сборной отличаются те моменты, которые нужны в игре "шестого номера". Он показывал эти моменты в игре, потому что они более специфические», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

Умяров вышел на замену во втором тайме и провел на поле 23 минуты.