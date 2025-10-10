В пятницу, 10 октября, сборная России в товарищеском матче примет сборную Ирана. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
45' Добавленное время 1 минута.
44' Позиционная атака сборной Ирана, пока до ворот сборной России далеко.
43' Плотный удар Данилы Глебова из-за пределов штрафной Ирана, мяч выше перекладины пролетел.
42' Подобрались к штрафной сборной Ирана хозяева, но до угроз воротам гостей дело не дошло.
40' Контролируют мяч игроки сборной России, пока без продвижения к воротам гостей.
38' Желтая карточка показана Бакаеву, за срыв атаки, двумя руками остановил он убегавшего в контр-атаку Годдоса.
37' Подача с углового к воротам сборной России, Сафонов уверенно сыграл руками на выходе, намертво зафиксировав мяч.
34' Тареми воспользовался ошибкой в передаче защитников России и прорвался в штрафную площадь хозяев, удар получился не сильным, легкой забрал мяч Сафонов.
33' Позиционная атака сборной Ирана, пока мяч в середине поля.
31' Не позволяют футболисты сборной России продвигаться на свою половину поля с владением мяча гостям.
29' Миранчук пробил обводящим ударом из-за пределов штрафной Ирана, мяч угодив в одного из защитников потихоньку в руки вратарю прилетел.
26' Бакаев обыграв вратаря гостей скинул под удар Батракову, удар которого на ленточке ворот защитник гостей Халилзаде остановил.
26' Продолжают футболисты сборной России контролировать мяч, включаются в прессинг гости.
24' Повреждение у Вахании, медицинская бригада хозяев появилась на поле.
22' Гооол! 1:0. Воробьева вывел один на один с вратарем Ирана Миранчук классной передачей, технично перебросил через Беиранванда мяч нападающий сборной России.
20' Позиционна атака сборной России, не спеша готовят угрозу хозяева.
17' Заработали гости штрафной в центре поля, отодвинули тем самым игру от своих ворот иранцы.
15' Удар Сильянова из-за пределов штрафной Ирана не получился сильным, спокойно поймал мяч вратарь Беиранванд.
14' Запрессинговали защитника гостей Рамина Резаяна, выбил он на угловой мяч.
12' Включились россияне в прессинг, усложняя начало атаки иранцам.
10' Мяч под контролем сборной России, конструируют атаку хозяева поля передачами поперёк поля.
09' Продолжают контролировать мяч игроки Ирана, пока в центре поля.
07' Успевают защитники сборной России выбить мяч на угловой после очередной подачи в штрафную, Хоссеинзаде угрожал воротам.
06' Позиционная атака Ирана, хозяева отступили на свою половину поля.
04' Первая атака Ирана, следуют забросы в штрафную России, в том числе из-за боковой.
03' Угловой у ворот Ирана, Миранчук совершил подачу к воротам гостей, отбились защищающиеся.
02' Мяч под контролем футболистов сборной России, приступили хозяева к позиционной атаке.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной России.
До игры
20:00 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
19:55 В Волгограде облачно с прояснениями, вероятность дождя не высока. На термометре 11 градусов.
19:50 Матч пройдет «Волгоград Арене» вмещающей 45 568 зрителей.
19:40 Главным арбитром матча будет Никола Дабанович из Черногории.
Стартовые составы команд:
Россия: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Сильянов, Батраков, Глебов, Ан. Миранчук, Глушенков, Воробьёв, Бакаев.
Иран: Беиранванд, Нурафкан, Халилзаде, Немати, Хоссейнзаде, Абаргуи, Резаэян, Эзатолахи, Годдос, Мохебби, Тареми.
Россия
Россия пропускает все международные старты с 2022 года. В товарищеской игре был разгромлен Катар со счетом 1:0. Россия играла в этой встрече очень хорошо и уже к перерыву вела три мяча, отличились Головин, Кисляк и Сергеев. Во втором тайме игра протекала в более спокойном ключе, а 4-й гол на счету Алексея Миранчука. Ранее была ничья с Иорданией (0:0) и победа над Белоруссией (4:1).
На этом сборе главный тренер Валерий Карпин не досчитается несколько основных футболистов, тем не менее, в его расположении будет довольно качественный состав. Особенно сильная сейчас у него средняя линия с молодыми Батраковым и Кисляком, которые находятся в отменной форме. Не помогут в отчетном матче команде — Литвинов (з), Фомин (п), Головин (п), Черников (п), Мусаев (н), у всех травмы.
Иран
В отборе на ЧМ-2026 Иран выиграл свою группу и смог отобраться в финальную часть турнира. В финале азиатской Лиги наций Иран проиграл Узбекистану со счетом 0:1. Уже на пятой минуте был удален защитник Юсефи, но все равно иранцы вдесятером смогли выстоять в основное время, а пропустили только в овертайме. До этого в этом же турнире была ничья с Таджикистаном (2:2) и победа над Индией (3:0).
Иран считается очень крепкой командой по азиатским меркам и стабильно в последние годы отбирается в финальную часть чемпионата мира. Большинство футболистов выступают на своей родине, но есть и несколько легионеров, в том числе и в РПЛ (Мохеби). Не помогут в отчетном матче команде — Азмун (н), Хоссейни (п), Голизаде (з), у всех травмы.
Личные встречи
За всю историю команды сыграли 3 матча, в 2 победу одержала сборная России, 1 раз победил Иран.
