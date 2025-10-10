В пятницу, 10 октября, сборная России в товарищеском матче примет сборную Ирана. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45' Добавленное время 1 минута.

44' Позиционная атака сборной Ирана, пока до ворот сборной России далеко.

43' Плотный удар Данилы Глебова из-за пределов штрафной Ирана, мяч выше перекладины пролетел.

42' Подобрались к штрафной сборной Ирана хозяева, но до угроз воротам гостей дело не дошло.

40' Контролируют мяч игроки сборной России, пока без продвижения к воротам гостей.

38' Желтая карточка показана Бакаеву, за срыв атаки, двумя руками остановил он убегавшего в контр-атаку Годдоса.

Статистика матча 58% Владение мячом 42%

37' Подача с углового к воротам сборной России, Сафонов уверенно сыграл руками на выходе, намертво зафиксировав мяч.

34' Тареми воспользовался ошибкой в передаче защитников России и прорвался в штрафную площадь хозяев, удар получился не сильным, легкой забрал мяч Сафонов.

33' Позиционная атака сборной Ирана, пока мяч в середине поля.

31' Не позволяют футболисты сборной России продвигаться на свою половину поля с владением мяча гостям.

29' Миранчук пробил обводящим ударом из-за пределов штрафной Ирана, мяч угодив в одного из защитников потихоньку в руки вратарю прилетел.

26' Бакаев обыграв вратаря гостей скинул под удар Батракову, удар которого на ленточке ворот защитник гостей Халилзаде остановил.

26' Продолжают футболисты сборной России контролировать мяч, включаются в прессинг гости.

24' Повреждение у Вахании, медицинская бригада хозяев появилась на поле.

22' Гооол! 1:0. Воробьева вывел один на один с вратарем Ирана Миранчук классной передачей, технично перебросил через Беиранванда мяч нападающий сборной России.

20' Позиционна атака сборной России, не спеша готовят угрозу хозяева.

17' Заработали гости штрафной в центре поля, отодвинули тем самым игру от своих ворот иранцы.

15' Удар Сильянова из-за пределов штрафной Ирана не получился сильным, спокойно поймал мяч вратарь Беиранванд.

14' Запрессинговали защитника гостей Рамина Резаяна, выбил он на угловой мяч.

12' Включились россияне в прессинг, усложняя начало атаки иранцам.

10' Мяч под контролем сборной России, конструируют атаку хозяева поля передачами поперёк поля.

09' Продолжают контролировать мяч игроки Ирана, пока в центре поля.

07' Успевают защитники сборной России выбить мяч на угловой после очередной подачи в штрафную, Хоссеинзаде угрожал воротам.

06' Позиционная атака Ирана, хозяева отступили на свою половину поля.

04' Первая атака Ирана, следуют забросы в штрафную России, в том числе из-за боковой.

03' Угловой у ворот Ирана, Миранчук совершил подачу к воротам гостей, отбились защищающиеся.

02' Мяч под контролем футболистов сборной России, приступили хозяева к позиционной атаке.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной России.

До игры

20:00 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:55 В Волгограде облачно с прояснениями, вероятность дождя не высока. На термометре 11 градусов.

19:50 Матч пройдет «Волгоград Арене» вмещающей 45 568 зрителей.

19:40 Главным арбитром матча будет Никола Дабанович из Черногории.

Стартовые составы команд:

Стартовый состав сборной России Телеграм сборной России по футболу

Россия: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Сильянов, Батраков, Глебов, Ан. Миранчук, Глушенков, Воробьёв, Бакаев.

Стартовый состав сборной Ирана Сайт Российского Футбольного Союза

Иран: Беиранванд, Нурафкан, Халилзаде, Немати, Хоссейнзаде, Абаргуи, Резаэян, Эзатолахи, Годдос, Мохебби, Тареми.

Россия

Россия пропускает все международные старты с 2022 года. В товарищеской игре был разгромлен Катар со счетом 1:0. Россия играла в этой встрече очень хорошо и уже к перерыву вела три мяча, отличились Головин, Кисляк и Сергеев. Во втором тайме игра протекала в более спокойном ключе, а 4-й гол на счету Алексея Миранчука. Ранее была ничья с Иорданией (0:0) и победа над Белоруссией (4:1).

На этом сборе главный тренер Валерий Карпин не досчитается несколько основных футболистов, тем не менее, в его расположении будет довольно качественный состав. Особенно сильная сейчас у него средняя линия с молодыми Батраковым и Кисляком, которые находятся в отменной форме. Не помогут в отчетном матче команде — Литвинов (з), Фомин (п), Головин (п), Черников (п), Мусаев (н), у всех травмы.

Иран

В отборе на ЧМ-2026 Иран выиграл свою группу и смог отобраться в финальную часть турнира. В финале азиатской Лиги наций Иран проиграл Узбекистану со счетом 0:1. Уже на пятой минуте был удален защитник Юсефи, но все равно иранцы вдесятером смогли выстоять в основное время, а пропустили только в овертайме. До этого в этом же турнире была ничья с Таджикистаном (2:2) и победа над Индией (3:0).

Иран считается очень крепкой командой по азиатским меркам и стабильно в последние годы отбирается в финальную часть чемпионата мира. Большинство футболистов выступают на своей родине, но есть и несколько легионеров, в том числе и в РПЛ (Мохеби). Не помогут в отчетном матче команде — Азмун (н), Хоссейни (п), Голизаде (з), у всех травмы.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 3 матча, в 2 победу одержала сборная России, 1 раз победил Иран.

