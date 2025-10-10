10 октября в товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Иран. Начало встречи — 20:00 мск.

Россия

Турнирное положение: Россия пропускает все международные старты с 2022 года.

Последние матчи: в товарищеской игре был разгромлен Катар со счетом 1:0. Россия играла в этой встрече очень хорошо и уже к перерыву вела три мяча, отличились Головин, Кисляк и Сергеев. Во втором тайме игра протекала в более спокойном ключе, а 4-й гол на счету Алексея Миранчука.

Ранее была ничья с Иорданией (0:0) и победа над Белоруссией (4:1).

Не сыграют: травмированы — Литвинов (з), Фомин (п), Головин (п), Черников (п), Мусаев (н).

Состояние команды: на этом сборе главный тренер Валерий Карпин не досчитается несколько основных футболистов, тем не менее, в его расположении будет довольно качественный состав. Особенно сильная сейчас у него средняя линия с молодыми Батраковым и Кисляком, которые находятся в отменной форме.

Иран

Турнирное положение: в отборе на ЧМ-2026 Иран выиграл свою группу и смог отобраться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в финале азиатской Лиги наций Иран проиграл Узбекистану со счетом 0:1. Уже на пятой минуте был удален защитник Юсефи, но все равно иранцы вдесятером смогли выстоять в основное время, а пропустили только в овертайме.

До этого в этом же турнире была ничья с Таджикистаном (2:2) и победа над Индией (3:0).

Не сыграют: травмированы — Азмун (н), Хоссейни (п), Голизаде (з).

Состояние команды: Иран считается очень крепкой командой по азиатским меркам и стабильно в последние годы отбирается в финальную часть чемпионата мира. Большинство футболистов выступают на своей родине, но есть и несколько легионеров, в том числе и в РПЛ (Мохеби).

В 2023 году в Тегеране сборные Ирана и России сыграли вничью (1:1)

В 2017-м также в товарищеском матче был зафиксирован также мирный исход (1:1)

В 2011-м Иран дома выиграл (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Россия дают 1,49, а на Иран — 8,60, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.

Прогноз: вряд ли от этой игры стоит ждать голевой феерии, пусть она и носит статус товарищеской. Иран играет в очень плотный футбол с постоянной борьбой на каждом участке и предельно строго сзади. Россия будет владеть инициативой, но вскрыть оборону противника будет не так просто.

Основная ставка: меньше 2,5 за 1,95.

Прогноз: также можно попробовать ничейный результат между почти сейчас братскими сборными.

Дополнительная ставка: ничья за 4,20.