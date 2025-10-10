Сборная Кот-д Ивуара разгромила команду Сейшельских островов в матче отбора Чемпионата мира 2026 года со счетом 7:0.
Счет был открыт на 7-й минуте с пенальти. Удар с точки реализовал Ибраим Сангаре. На 17-й минуте Эммануэль Агбаду удвоил преимущество. На 32-й минуте счет до разгромного довел Умар Диаките. Эванн Гессан на 38-й минуте сделал счет 4:0.
Во втором тайме свой мяч забил Ян Дьоманде на 56-й минуте. Шестой мяч в матче забил Саймон Адингра на 68-й минуте. На 90-й минуте финальный мяч во встрече забил Франк Кессье.
Результат матча
SeychellesЧМ-2026. Отбор. Африка0:7Кот-д ИвуарЧМ-2026. Отбор. Африка
0:1 Ибраим Сангаре 7' пен. 0:2 Эммануэль Агбаду 17' 0:3 Умар Диаките 32' 0:4 Эванн Гессан 38' 0:5 Ян Дьоманде 56' 0:6 Саймон Адингра 68' 0:7 Франк Кессье 90'
Seychelles: Alvin Michel, Dean Mothe, Charmaine Haeusl, Don Fanchette, Warren Mellie, Juninho Mathiot (Vince Fred 74'), Elie Sopha (Anil Dijoux 64'), Jerron Joubert (Neil Confiance 62'), Imra Raheriniaina, Lorenzo Hoareau (Josip Ravighia 63'), Brandon Labrosse (Samuel Okolie 81')
Кот-д Ивуар: Альбан Лафон, Кристофер Опери, Вийи Боли, Эммануэль Агбаду (Мишель Диас 46'), Армель Джуниор Зохури, Ибраим Сангаре (Гела Дуэ 46'), Ян Дьоманде (Себастьен Аллер 66'), Умар Диаките, Эванн Гессан (Саймон Адингра 58'), Базумана Туре (Франк Кессье 89'), Pacome Zouzoua
Жёлтые карточки: Juninho Mathiot 34' (Seychelles), Imra Raheriniaina 66' (Seychelles), Dean Mothe 90+4' (Seychelles)