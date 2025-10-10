Сборная Кот-д Ивуара разгромила команду Сейшельских островов в матче отбора Чемпионата мира 2026 года со счетом 7:0.

Счет был открыт на 7-й минуте с пенальти. Удар с точки реализовал Ибраим Сангаре. На 17-й минуте Эммануэль Агбаду удвоил преимущество. На 32-й минуте счет до разгромного довел Умар Диаките. Эванн Гессан на 38-й минуте сделал счет 4:0.

Во втором тайме свой мяч забил Ян Дьоманде на 56-й минуте. Шестой мяч в матче забил Саймон Адингра на 68-й минуте. На 90-й минуте финальный мяч во встрече забил Франк Кессье.

Результат матча

Seychelles ЧМ-2026. Отбор. Африка 0:7 Кот-д Ивуар ЧМ-2026. Отбор. Африка

0:1 Ибраим Сангаре 7' пен. 0:2 Эммануэль Агбаду 17' 0:3 Умар Диаките 32' 0:4 Эванн Гессан 38' 0:5 Ян Дьоманде 56' 0:6 Саймон Адингра 68' 0:7 Франк Кессье 90'

Seychelles: Alvin Michel, Dean Mothe, Charmaine Haeusl, Don Fanchette, Warren Mellie, Juninho Mathiot ( Vince Fred 74' ), Elie Sopha ( Anil Dijoux 64' ), Jerron Joubert ( Neil Confiance 62' ), Imra Raheriniaina, Lorenzo Hoareau ( Josip Ravighia 63' ), Brandon Labrosse ( Samuel Okolie 81' )

Кот-д Ивуар: Альбан Лафон, Кристофер Опери, Вийи Боли, Эммануэль Агбаду ( Мишель Диас 46' ), Армель Джуниор Зохури, Ибраим Сангаре ( Гела Дуэ 46' ), Ян Дьоманде ( Себастьен Аллер 66' ), Умар Диаките, Эванн Гессан ( Саймон Адингра 58' ), Базумана Туре ( Франк Кессье 89' ), Pacome Zouzoua

Жёлтые карточки: Juninho Mathiot 34' (Seychelles), Imra Raheriniaina 66' (Seychelles), Dean Mothe 90+4' (Seychelles)