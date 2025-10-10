прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.17

10 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Сейшельские острова и Кот-д'Ивуар. Начало встречи — 16:00 мск.

Сейшельские острова

Турнирное положение: Сейшельские острова за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года без очков в активе занимает последнюю, шестую позицию в группе.

Команда на 19 баллов отстает даже от второй строчки, которая дает возможность сыграть в плей-офф, поэтому давно лишилась даже теоретических шансов пробиться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле потерпела разгромное поражение от Кении (0:5).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также осталась без баллов, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:4 проиграла Габону.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, Сейшельские острова проиграли.

Такая форма сулит хозяевам мизерные шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Лоренцо Оаро и Райан Генриетт — авторы двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: Кот-д'Ивуар за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию в группе с 20-ю очками в активе.

Команда на один балл опережает вторую строчку, дающая шанс сыграть в плей-офф, а также на 10 пунктов третье место, которая гарантированно оставляет за бортом мундиаля.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле разошлась мировой с Габоном (0:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:0 одержал победу над Бурунди.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Кот-д'Ивуар выиграл в основное время лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Секо Фофана — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из девяти последних матчей Сейшел забивали обе команды

в восьми последних матчах Кот-д'Ивуара забивали меньше 3,5 голов

в восьми последних матчах Кот-д'Ивуара забивали меньше 4,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.05. Ничья — в 9.20, победа Сейшельских островов — в 26.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.07 и 7.70.

Прогноз: в восьми последних матчах гостей забивали 4,5 голов. Так было и в их 23-х последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

2.17 Тотал меньше 4,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Сейшельские острова — Кот-д'Ивуар принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: тотал меньше 4,5 голов за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в восьми последних матчах Кот-д'Ивуара.

3.45 Тотал меньше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч Сейшельские острова — Кот-д'Ивуар принесёт чистый выигрыш 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 3.45