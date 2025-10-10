Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал поражение своих подопечных от команды России (1:2) в товарищеской встрече.

Амир Галенои globallookpress.com

«Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики. Поздравляю Россию с победой. Наши игроки выложились по полной. Нам было нелегко играть на таком большом стадионе, с учётом, что стадион поддерживал соперника.

У нас был хороший шанс забить гол во втором тайме. После перерыва мы проявили себя хорошо. Но всё равно получили второй мяч в наши ворота. Но это всё равно хороший опыт, хорошая тренировка в преддверии чемпионата мира. Как тренер я удовлетворён этим опытом», — приводит слова Галенои «Чемпионат».

Следующий матч иранцы проведут 14 октября против Танзании на своем поле.