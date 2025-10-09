Завершились две встречи группы L европейского отборочного раунда к ЧМ-2026.

Сборная Хорватии по футболу
Сборная Хорватии по футболу globallookpress.com

Сборная Фарерских островов на своем поле разгромила Черногорию — 4:0.

Дубли в матче оформил Арни Фредериксберг (36' и 71') и Ханус Серенсен (16' и 55').

В параллельной встрече Чехия и Хорватия голов не забили — 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться.

Хорватия и Чехия делят 1-2 места в группе, набрав по 13 очков, но у «шашечных» игра в запасе и лучше дополнительные показатели.  Фарерские острова занимают 3-е место с 9 очками, Черногория (6) — четвертая.  Гибралтар замыкает таблицу без набранных очков.