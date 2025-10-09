Завершились две встречи группы L европейского отборочного раунда к ЧМ-2026.
Сборная Фарерских островов на своем поле разгромила Черногорию — 4:0.
Дубли в матче оформил Арни Фредериксберг (36' и 71') и Ханус Серенсен (16' и 55').
В параллельной встрече Чехия и Хорватия голов не забили — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться.
Хорватия и Чехия делят 1-2 места в группе, набрав по 13 очков, но у «шашечных» игра в запасе и лучше дополнительные показатели. Фарерские острова занимают 3-е место с 9 очками, Черногория (6) — четвертая. Гибралтар замыкает таблицу без набранных очков.