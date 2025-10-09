Апелляция «Вильярреала» на удаление защитника Сантьяго Моуриньо в матче против «Реала» была отклонена.

Сантьяго Моуриньо globallookpress.com

Уругваец получил вторую желтую карточку на 77-й минуте от судьи Гильермо Куадры Фернандеса за фол на Винисиусе Жуниоре — Моуриньо держал соперника за плечо, что привело к падению бразильца. В протоколе арбитра указано, что поводом для предупреждения послужила задержка соперника, прервавшая перспективную атаку.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании признал выводы судьи достоверными, так как предоставленные клубом «Вильярреал» материалы не опровергли правильность решения. Таким образом, удаление осталось в силе, и «Вильярреал» играл в меньшинстве до конца встречи, которая завершилась со счётом 1:3 в пользу «Реала».