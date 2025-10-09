Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C
Завершились 2 матча группы С квалификации чемпионата мира 2026-го года.
В одной из встреч Дания разгромила Беларусь со счетом 6:0.
У датчан дублем отметился Расмус Хейлунн, отличившись на 19-й и 45-й минутах. Также 2 гола записал на свой счет Андерс Дрейер, забив на 66-й и 78-й минутах.
Еще по голу забили Виктор Фрохольдт на 14-й минуте и Патрик Доргу на 45+6-й минуте.
Результат матча
БеларусьМинск0:6ДанияКопенгаген
0:1 Виктор Фрохольдт 14' 0:2 Расмус Хёйлунн 19' 0:3 Расмус Хёйлунн 45' 0:4 Патрик Доргу 45+6' 0:5 Андерс Драйер 66' 0:6 Андерс Драйер 78'
Беларусь: Фёдор Лапоухов, Вадим Пигас (Ruslan Lisakovich 79'), Егор Пархоменко, Владислав Калинин (Евгений Яблонский 58'), Кирилл Печенин, Никита Корзун, Макс Эбон (Глеб Кучко 79'), Герман Барковский (Yevgeniy Malashevich 72'), Трофим Мельниченко (Никита Демченко 46'), Pavel Zabelin, Leo Kapilevich
Дания: Каспер Шмейхель, Патрик Доргу, Янник Вестергор, Йоаким Андерсен (Кристиан Эриксен 46'), Андреас Кристенсен, Виктор Фрохольдт (Lucas Hogsberg 46'), Миккель Дамсгор, Мортен Юльманн (Андерс Драйер 64'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Густав Исаксен (Кристиан Нергор 64'), Расмус Хёйлунн (Йонас Винд 77')
Жёлтые карточки: Вадим Пигас 15', Герман Барковский 34' — Пьер-Эмиль Хёйбьерг 5'
После этого матча Дания располагается на 1-й позиции в группе С с 7-ю очками в активе. Беларусь — на 4-й строчке без набранных баллов.
Шотландия на своем поле обыграла Грецию со счетом 3:1.
У гостей единственный гол забил Константинос Цимикас на 62-й минуте.
В составе шотландской сборной отличились Райан Кристи на 64-й минуте, Льюис Фергюсон на 80-й минуте и Линдон Дайкс на 90+3-й минуте.
Шотландия располагается на 2-й строчке в своей группе с 7-ю очками в активе. Греция — на 3-й позиции (3).