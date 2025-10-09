Завершились 2 матча группы С квалификации чемпионата мира 2026-го года.

Расмус Хейлунн — нападающий сборной Дании globallookpress.com

В одной из встреч Дания разгромила Беларусь со счетом 6:0.

У датчан дублем отметился Расмус Хейлунн, отличившись на 19-й и 45-й минутах. Также 2 гола записал на свой счет Андерс Дрейер, забив на 66-й и 78-й минутах.

Еще по голу забили Виктор Фрохольдт на 14-й минуте и Патрик Доргу на 45+6-й минуте.

Результат матча Беларусь Минск 0:6 Дания Копенгаген 0:1 Виктор Фрохольдт 14' 0:2 Расмус Хёйлунн 19' 0:3 Расмус Хёйлунн 45' 0:4 Патрик Доргу 45+6' 0:5 Андерс Драйер 66' 0:6 Андерс Драйер 78' Беларусь: Фёдор Лапоухов, Вадим Пигас ( Ruslan Lisakovich 79' ), Егор Пархоменко, Владислав Калинин ( Евгений Яблонский 58' ), Кирилл Печенин, Никита Корзун, Макс Эбон ( Глеб Кучко 79' ), Герман Барковский ( Yevgeniy Malashevich 72' ), Трофим Мельниченко ( Никита Демченко 46' ), Pavel Zabelin, Leo Kapilevich Дания: Каспер Шмейхель, Патрик Доргу, Янник Вестергор, Йоаким Андерсен ( Кристиан Эриксен 46' ), Андреас Кристенсен, Виктор Фрохольдт ( Lucas Hogsberg 46' ), Миккель Дамсгор, Мортен Юльманн ( Андерс Драйер 64' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Густав Исаксен ( Кристиан Нергор 64' ), Расмус Хёйлунн ( Йонас Винд 77' ) Жёлтые карточки: Вадим Пигас 15', Герман Барковский 34' — Пьер-Эмиль Хёйбьерг 5'

Статистика матча 1 Удары в створ 12 4 Удары мимо 9 24 Владение мячом 76 4 Угловые удары 7 0 Офсайды 1 10 Фолы 9

После этого матча Дания располагается на 1-й позиции в группе С с 7-ю очками в активе. Беларусь — на 4-й строчке без набранных баллов.

Шотландия на своем поле обыграла Грецию со счетом 3:1.

У гостей единственный гол забил Константинос Цимикас на 62-й минуте.

В составе шотландской сборной отличились Райан Кристи на 64-й минуте, Льюис Фергюсон на 80-й минуте и Линдон Дайкс на 90+3-й минуте.

Шотландия располагается на 2-й строчке в своей группе с 7-ю очками в активе. Греция — на 3-й позиции (3).