Нападающий «Реала» Родриго высказался о неудачной серии своей команды в матчах против «Барселоны».

Родриго — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Лучше забыть о прошедшем сезоне. Знаем, что находились не на высоте, особенно в "эль класико". Нам было некомфортно играть с ними. Надо признать, что сейчас они выступают лучше, у них более сильная и уверенная команда.

Но у нас тоже отличная команда. Матч получится тяжёлым, однако мы играем на "Бернабеу" перед нашими болельщиками и должны показать, на что способны. Необходимо тщательно подготовиться, несмотря ни на что. Мы будем у себя дома», — приводит слова Родриго AS.

Ближайший матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26-го октября в рамках 10-го тура Примеры.

«Сливочные» занимают 1-е место в таблице чемпионата Испании с 21-м очком в активе. «Барселона» — на 2-й строчке с 19-ю баллами.