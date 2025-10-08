Наставник «Сочи» Игорь Осинькин высказался по поводу потенциала форварда Максима Глушенкова, который сейчас играет за «Зенит».

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Я нормально ладил с Глушенковым. У нас всегда были хорошие отношения. Не понимаю, откуда у него появился имидж скандального или избалованного футболиста.

Максим — нормальный человек. С ним можно разговаривать и ладить. Но "Зенит" — это сложнейшая экосистема. Футболисты по 20-30 млн, конкуренция жесточайшая. Тем не менее я считаю, что Глушенков всегда должен быть в стартовом составе. Да, я в этом вопросе предвзят, но по уровню и потенциалу это один из лучших игроков страны. Моё мнение: даже лучший», — сказал Осинькин «Чемпионату».

Ранее Максим Глушенков играл под руководством Игоря Осинькина за московское «Чертаново» и самарские «Крылья Советов».