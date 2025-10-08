Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о конкуренции за место в основном составе армейцев.

Матвей Лукин
Матвей Лукин globallookpress.com

«В ЦСКА обычная конкуренция, как в любом клубе Европы.  Тренер может сегодня поставить одного, а завтра другого.  Ты можешь даже не проиграть конкуренцию, а просто сегодня сыграешь ты, а завтра нет.  Но так тебя затопчут.  Это не про меня.  Я буду биться за свое место, просто так его не отдам.  Я стараюсь показывать всё, на что способен.  У меня достаточно игрового времени.

Позиция центрального защитника — очень ответственная, это очень близко к воротам.  Ты всегда в таких моментах, которые решают исход матчей.  С каждым матчем приобретаешь огромный опыт.  Если сравнивать себя с игроком год назад — это два разных футболиста.  С каждым годом я буду сильнее и опытнее.  Сейчас всё складывается супер!  », — сказал 21-летний защитник «Матч ТВ».

В этом сезоне Лукин провел 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах.  Также в 2025 году он дебютировал в составе сборной России, сыграв пока один матч.