Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о конкуренции за место в основном составе армейцев.

Матвей Лукин globallookpress.com

«В ЦСКА обычная конкуренция, как в любом клубе Европы. Тренер может сегодня поставить одного, а завтра другого. Ты можешь даже не проиграть конкуренцию, а просто сегодня сыграешь ты, а завтра нет. Но так тебя затопчут. Это не про меня. Я буду биться за свое место, просто так его не отдам. Я стараюсь показывать всё, на что способен. У меня достаточно игрового времени.

Позиция центрального защитника — очень ответственная, это очень близко к воротам. Ты всегда в таких моментах, которые решают исход матчей. С каждым матчем приобретаешь огромный опыт. Если сравнивать себя с игроком год назад — это два разных футболиста. С каждым годом я буду сильнее и опытнее. Сейчас всё складывается супер! », — сказал 21-летний защитник «Матч ТВ».

В этом сезоне Лукин провел 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах. Также в 2025 году он дебютировал в составе сборной России, сыграв пока один матч.