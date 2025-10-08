Бывший голкипер сборной России и многих клубов РПЛ Владимир Габулов скептически относится к перспективам Валерия Карпина в московском «Динамо».

Владимир Габулов globallookpress.com

«Я не знаю, кто ждал большего от "Динамо" при Карпине. Я лично не ждал ничего, что было бы лучше, чем в прошлом году. Да, Валерий Георгиевич старается, но команда не строится за один день. Я вообще считаю, что "Динамо" — клуб не для Карпина. Игра и результаты команды показывают, что ему сложно добиться хорошего результата и качественной игры.

Да, моментами футбол бывает качественным, но "Динамо" не хватает стабильности в каждом матче и от игры к игре, а также присутствуют регулярные провалы. Динамовцы неплохо выглядят в атаке, но футбол не состоит только из атаки. Игра смотрится только тогда, когда она целостная.

"Динамо" проваливается в этом году по результатам, отсюда и принятые организационные выводы, касающиеся председателя совета директоров. В клубе произойдёт смена руководства. Будем надеяться, что в "Динамо" придут профессионалы, которые разбираются в футболе и знают, как выстраивать команду для чемпионских побед в Кубке России и РПЛ.

А не в очередной раз придёт менеджер из бизнес-структуры, который хорошо разбирается в бизнесе, но в футбольном коллективе будет только учиться. Если будет такой подход, это печально», — сказал Габулов «Чемпионату».

Во главе бело-голубых Карпин стал летом 2025 года. Сейчас «Динамо» после 11 матчей с 15 очками идет на восьмой строчке в таблице РПЛ.