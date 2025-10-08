Экс-игрок российской сборной Дмитрий Булыкин ответил на вопрос об игре «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Что касается нестабильности "Зенита", у команды футболисты не того уровня, которых хотелось бы видеть за такие деньги. Они не выкладываются по полной. При этом все соперники выходят на "Зенит" сверхмотивированными, поэтому нужно прилагать сверхусилия. В первую очередь, проблема в мотивации футболистов.

Я помню, когда игроков "Зенита" замотивировали премиальными, и они разнесли в пух и прах "Краснодар". Кроме зарплаты, нужно давать премиальные, которые игроки заработают благодаря качеству на поле. Тогда всё и изменится. Сейчас же у питерцев потеряна мотивация, хотя у команды такие футболисты, которые за четыре тура до конца сезона должны сделать "Зенит" чемпионом. Однако сейчас клуб мог проиграть "Акрону", если бы Дзюба был чуть поточнее, и это было бы вообще смешно», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В настоящий момент «Зенит» идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.