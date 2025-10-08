Экс-игрок российской сборной Дмитрий Булыкин ответил на вопрос об игре «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

Дмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Что касается нестабильности "Зенита", у команды футболисты не того уровня, которых хотелось бы видеть за такие деньги.  Они не выкладываются по полной.  При этом все соперники выходят на "Зенит" сверхмотивированными, поэтому нужно прилагать сверхусилия.  В первую очередь, проблема в мотивации футболистов.

Я помню, когда игроков "Зенита" замотивировали премиальными, и они разнесли в пух и прах "Краснодар".  Кроме зарплаты, нужно давать премиальные, которые игроки заработают благодаря качеству на поле.  Тогда всё и изменится.  Сейчас же у питерцев потеряна мотивация, хотя у команды такие футболисты, которые за четыре тура до конца сезона должны сделать "Зенит" чемпионом.  Однако сейчас клуб мог проиграть "Акрону", если бы Дзюба был чуть поточнее, и это было бы вообще смешно», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В настоящий момент «Зенит» идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.