Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что до зимы красно-белые не должны увольнять главного тренера Деяна Станковича.

Деян Станкович globallookpress.com

В 11-м туре РПЛ красно-белые проиграли ЦСКА в гостях со счетом 2:3. Спартаковцы с 18 очками идут на 6-м месте в таблице РПЛ.

«В "Спартаке" привыкли к большим победам, поэтому от каждого тренера ждут результат. Любому специалисту тяжело работать в таком клубе, важно быть психологически устойчивым. И если руководство, тренер и игроки объединены одной идеей, то всё может сложиться позитивно.

Футболисты отвечают за результат, но подбирает их тренер, покупает их клуб. Футболистов же приглашают в команду, основываясь на каком‑то игровом стиле, верно? В наш чемпионский сезон Дмитрий Аленичев и Егор Титов так и собирали команду», — сказал Глушаков «Матч ТВ».