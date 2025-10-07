«Реал» заинтересован в приобретении защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Об этом сообщает Bild.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Стало известно, что «сливочные» готовы побороться с «Барселоной» за подписание Шлоттербека. Ранее в СМИ сообщали об интересе «сине-гранатовых», но клуб пока не сделал «Боруссии» Д предложения о трансфере.

«Реал» хочет заполучить Шлоттербека из-за нестабильной игры Рауля Асенсио. Помимо этого, у Антонио Рюдигера и Давида Алабы заканчиваются контракты.

В нынешнем сезоне Шлоттербек провел за «Боруссию» Д 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.