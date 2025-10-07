Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни подверг критике нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после поражения красных в матче АПЛ с «Челси» (1:2).

Уэйн Руни globallookpress.com

«На прошлой неделе стало заметно, что когда все идет хорошо — забиваешь, побеждаешь — это прекрасно, и команда готова это терпеть. Но за последнюю неделю я бы усомнился в его самоотдаче.

Знаю, что он не всегда помогает в обороне, но в матче с "Челси" его крайний защитник буквально страдал, а Салах просто смотрел на это. Такие игроки, как ван Дейк и Алисон, лидеры раздевалки, должны сказать ему, чтобы он помогал.

Для меня это тревожный сигнал. На мой взгляд, он выглядел немного потерянным в последние дни», — приводит слова Руни Daily Mail.