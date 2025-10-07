Нападающий «Реала» Родриго высказался по поводу информации о том, что он мог покинуть мадридский клуб.

«Каждое лето со мной происходит одно и то же. Говорят, что я собираюсь уйти, что у меня есть предложения от того или иного клуба. Каждую неделю я переходил в новую команду, судя по тому, что публиковалось.

Конечно, всегда есть предложения, не буду врать. Но я всегда давал понять клубу, что хочу продолжать добиваться новых успехов здесь. Очень приятно быть двукратным победителем Лиги чемпионов в моем возрасте, но теперь я хочу выиграть еще больше еврокубков в этой футболке.

Я всегда говорил: пока я нужен "Реалу", я буду здесь. Если однажды "Реал" скажет мне: "Родри, найди команду", я отвечу "хорошо". Но этого не было. Клуб всегда говорил мне, что рассчитывает на меня. И когда я столкнулся с проблемой, они были со мной.

Люди строили догадки, потому что я молчал. Но я знал, что собираюсь провести этот сезон в "Мадриде", и что я буду сосредоточен на том, чтобы показать свою лучшую версию. Это меня не беспокоило. Я был спокоен, и вот я здесь... как всегда. Это уже мой седьмой сезон», — цитирует Родриго As.

В текущем сезоне испанской Примеры 24-летний Родриго провел шесть матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.