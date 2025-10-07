Нападающий «Реала» Родриго высказался по поводу информации о том, что он мог покинуть мадридский клуб.

Родриго
Родриго globallookpress.com

«Каждое лето со мной происходит одно и то же.  Говорят, что я собираюсь уйти, что у меня есть предложения от того или иного клуба.  Каждую неделю я переходил в новую команду, судя по тому, что публиковалось.

Конечно, всегда есть предложения, не буду врать.  Но я всегда давал понять клубу, что хочу продолжать добиваться новых успехов здесь.  Очень приятно быть двукратным победителем Лиги чемпионов в моем возрасте, но теперь я хочу выиграть еще больше еврокубков в этой футболке.

Я всегда говорил: пока я нужен "Реалу", я буду здесь.  Если однажды "Реал" скажет мне: "Родри, найди команду", я отвечу "хорошо".  Но этого не было.  Клуб всегда говорил мне, что рассчитывает на меня.  И когда я столкнулся с проблемой, они были со мной.

Люди строили догадки, потому что я молчал.  Но я знал, что собираюсь провести этот сезон в "Мадриде", и что я буду сосредоточен на том, чтобы показать свою лучшую версию.  Это меня не беспокоило.  Я был спокоен, и вот я здесь...  как всегда.  Это уже мой седьмой сезон», — цитирует Родриго As.

В текущем сезоне испанской Примеры 24-летний Родриго провел шесть матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.