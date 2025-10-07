Голкипер «Арсенала» Давид Райя подпишет соглашение с клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщает BBC.

Давид Райя — голкипер «Арсенала» globallookpress.com

Стало известно, что срок действия контракта не изменится, «Арсенал» только повысит зарплату футболисту. Действующее соглашение Райя с «канонирами» рассчитано до лета 2028-го года.

Испанский голкипер выступает за «Арсенал» с 2023-го года. В нынешнем сезоне Райя провел за «канониров» 7 матчей в рамках АПЛ, в которых пропустил 3 гола.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» намерен продлить контракт с нападающим Букайо Сака.