«Эмирейтс» получил ровно тот матч, который любят на севере Лондона: ранний гол, контроль темпа и нервная пауза посередине — чтобы в добавленное время Букайо Сака снял все вопросы. 2:0 и два из двух в Европе без пропущенных. Но по пути были и моменты, когда всё могло повернуться иначе.

Результат матча

Арсенал ЛондонЛондонАрсенал Лондон2:0ОлимпиакосОлимпиакосПирей
1:0 Габриэл Мартинелли 12' 2:0 Букайо Сака 90+2'
Арсенал Лондон:  Дэвид Райа,  Бен Уайт (Юрриен Тимбер 58'),  Вильям Салиба,  Габриэль Магальяйнс (Кристьян Москера 75'),  Майлс Льюис-Скелли,  Мартин Эдегор,  Мартин Субименди,  Микель Мерино (Деклан Райс 58'),  Габриэл Мартинелли (Эберечи Эзе 73'),  Виктор Дьёкереш,  Леандро Троссард (Букайо Сака 73')
Олимпиакос:  Константинос Цолакис,  Франсиско Ортега,  Лоренцо Пирола,  Панайотис Рецос (Габриэл Стрефезза 86'),  Даниэл Поденсе,  Франциско Мачадо (Жулиан Бьянкон 86'),  Сантьяго Эссе (Христос Музакитис 86'),  Дани Гарсия (Лоренсо Шипиони 75'),  Жоау да Кошта,  Айюб Эль-Кааби,  Желсон Мартинш (Мехди Тареми 62')
Жёлтые карточки:  Габриэль Магальяйнс 58',  Мартин Субименди 61',  Деклан Райс 78'  —  Габриэл Стрефезза 90'

Первые 45 минут — показательная лекция Мартина Эдегора: игрой в глубине, разворотами под прессингом, передачами он двигал команду вперёд с нужной скоростью.  По цифрам первого тайма у капитана «Арсенала» — больше всех касаний, созданных моментов и возвратов владения, отмечает Squawka.

Ощущение на поле совпадало со статистикой: почти каждый опасный выпад начинался через 8-го номера.  Один из них разрезал оборону «Олимпиакоса» — Виктор Дьёкереш продавил двух защитников, его удар после касания голкипера и штанги выкатился на дальнюю — Габриэл Мартинелли добил в пустые.

Габриэл Мартинелли
Габриэл Мартинелли globallookpress.com

Это был не единственный всплеск креативности Эдегора: ещё до гола он запускал Мартинелли, был эпизод с идеальной передачей на Дьёкереша, но тот не реализовал выход.  Удивительно, что для норвежца это был первый матч в старте с 13 сентября — после травмы плеча он только вернулся в заявку и, похоже, сразу вернул себе пульт управления командой.

При этом Микель Артета радикально перетасовал состав после победы 2:1 в Ньюкасле: Сака, Эзe и Райс — в запасе, но общий рисунок не пострадал.  Даже 15-летний Макс Доуман попал в число запасных, пусть дебют в ЛЧ и пришлось отложить.

Мартин Эдегор с мячом
Мартин Эдегор с мячом globallookpress.com

Райя тащит «момент тура», а у гостей — офсайд вместо камбека

Отдельное внимание заслужил Давид Райя.  Уже в дебюте он разрезал поле передачей в центр на Эдегора, за что получил аплодисменты капитана; но главное — на 20-й минуте, когда Даниэль Поденсе поймал мяч влёт и пробил в девятку, испанец вытащил — в полёте, кончиками пальцев, под рёв стадиона.

И всё же матч не был простым для лондонцев.  «Олимпиакос» не отступил, а после перерыва поймал «Арсенал» на паузе.  У гостей был отрезок, когда казалось, что счёт сравняют: Поденсе положил кросс точно на Аюбa Эль-Кааби — первый удар спас Райя, добивание оказалось из офсайда, и табло осталось 1:0.

Давид Райя
Давид Райя globallookpress.com

В другом эпизоде мяч снова не засчитали из-за положения «вне игры».  На этом нервном стыке «Эмирейтс» даже загудел — публика требовала включиться.

Букайо Сака не оставляет шансов гостям

Ответ Артеты — из новой, «глубокой» реальности состава.  Когда ход игры застрял, с лавки пошли Деклан Райс, затем Букайо Сака и Эберечи Эзе.  С их появлением «Арсенал» снял вязкость: контроль вернулся, давление стало осмысленным.  Эзе диагоналями переключал фланги, Эдегор продолжал находить коридоры, Сака давил на защитников в штрафной.

У норвежца был шанс закрыть матч ещё раньше, но Костас Дзолaкис вытащил из ближнего угла.  И всё же концовка получилась по сценарию хозяев: на 92-й минуте Сака получил мяч, пробил и отправил мяч между ног вратарю — та самая «печать качества», которой не хватало почти весь второй тайм.

Букайо Сака
Букайо Сака globallookpress.com

В сухом остатке — вторая подряд победа «Арсенала» в «этапе лиги», четыре забитых, ноль пропущенных.  Домашняя серия групповых матчей в Европе при Артете по-прежнему безошибочна, и это чувствуется в манере: команда может сбавить, переждать, снова поднять темп — и добрать своё в концовке.

«Олимпиакос» на этот раз имел свои моменты, качественно работал без мяча, напомнил, что ему тут уже удавалось выигрывать.  Но упёрся в Райю, в линию офсайда и в то, насколько длинная у хозяев сейчас скамейка.

Дальше у лондонцев — «Вест Хэм» дома и плотный отрезок, где как раз важнее всего не только стартовые 11, но и то, кто выходит на 60-й.  Этот вечер показал: с Эдегором у руля и Райей в рамке запас прочности у «Арсенала» вырос — и именно он перевёл «нервные» 1:0 в спокойные 2:0.