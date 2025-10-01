«Эмирейтс» получил ровно тот матч, который любят на севере Лондона: ранний гол, контроль темпа и нервная пауза посередине — чтобы в добавленное время Букайо Сака снял все вопросы. 2:0 и два из двух в Европе без пропущенных. Но по пути были и моменты, когда всё могло повернуться иначе.

Результат матча Арсенал Лондон Лондон 2:0 Олимпиакос Пирей 1:0 Габриэл Мартинелли 12' 2:0 Букайо Сака 90+2' Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт ( Юрриен Тимбер 58' ), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс ( Кристьян Москера 75' ), Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Мартин Субименди, Микель Мерино ( Деклан Райс 58' ), Габриэл Мартинелли ( Эберечи Эзе 73' ), Виктор Дьёкереш, Леандро Троссард ( Букайо Сака 73' ) Олимпиакос: Константинос Цолакис, Франсиско Ортега, Лоренцо Пирола, Панайотис Рецос ( Габриэл Стрефезза 86' ), Даниэл Поденсе, Франциско Мачадо ( Жулиан Бьянкон 86' ), Сантьяго Эссе ( Христос Музакитис 86' ), Дани Гарсия ( Лоренсо Шипиони 75' ), Жоау да Кошта, Айюб Эль-Кааби, Желсон Мартинш ( Мехди Тареми 62' ) Жёлтые карточки: Габриэль Магальяйнс 58', Мартин Субименди 61', Деклан Райс 78' — Габриэл Стрефезза 90'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 6 Удары мимо 2 61 Владение мячом 39 3 Угловые удары 5 3 Офсайды 3 14 Фолы 17

Первые 45 минут — показательная лекция Мартина Эдегора: игрой в глубине, разворотами под прессингом, передачами он двигал команду вперёд с нужной скоростью. По цифрам первого тайма у капитана «Арсенала» — больше всех касаний, созданных моментов и возвратов владения, отмечает Squawka.

Ощущение на поле совпадало со статистикой: почти каждый опасный выпад начинался через 8-го номера. Один из них разрезал оборону «Олимпиакоса» — Виктор Дьёкереш продавил двух защитников, его удар после касания голкипера и штанги выкатился на дальнюю — Габриэл Мартинелли добил в пустые.

Это был не единственный всплеск креативности Эдегора: ещё до гола он запускал Мартинелли, был эпизод с идеальной передачей на Дьёкереша, но тот не реализовал выход. Удивительно, что для норвежца это был первый матч в старте с 13 сентября — после травмы плеча он только вернулся в заявку и, похоже, сразу вернул себе пульт управления командой.

При этом Микель Артета радикально перетасовал состав после победы 2:1 в Ньюкасле: Сака, Эзe и Райс — в запасе, но общий рисунок не пострадал. Даже 15-летний Макс Доуман попал в число запасных, пусть дебют в ЛЧ и пришлось отложить.

Райя тащит «момент тура», а у гостей — офсайд вместо камбека

Отдельное внимание заслужил Давид Райя. Уже в дебюте он разрезал поле передачей в центр на Эдегора, за что получил аплодисменты капитана; но главное — на 20-й минуте, когда Даниэль Поденсе поймал мяч влёт и пробил в девятку, испанец вытащил — в полёте, кончиками пальцев, под рёв стадиона.

И всё же матч не был простым для лондонцев. «Олимпиакос» не отступил, а после перерыва поймал «Арсенал» на паузе. У гостей был отрезок, когда казалось, что счёт сравняют: Поденсе положил кросс точно на Аюбa Эль-Кааби — первый удар спас Райя, добивание оказалось из офсайда, и табло осталось 1:0.

В другом эпизоде мяч снова не засчитали из-за положения «вне игры». На этом нервном стыке «Эмирейтс» даже загудел — публика требовала включиться.

Букайо Сака не оставляет шансов гостям

Ответ Артеты — из новой, «глубокой» реальности состава. Когда ход игры застрял, с лавки пошли Деклан Райс, затем Букайо Сака и Эберечи Эзе. С их появлением «Арсенал» снял вязкость: контроль вернулся, давление стало осмысленным. Эзе диагоналями переключал фланги, Эдегор продолжал находить коридоры, Сака давил на защитников в штрафной.

У норвежца был шанс закрыть матч ещё раньше, но Костас Дзолaкис вытащил из ближнего угла. И всё же концовка получилась по сценарию хозяев: на 92-й минуте Сака получил мяч, пробил и отправил мяч между ног вратарю — та самая «печать качества», которой не хватало почти весь второй тайм.

В сухом остатке — вторая подряд победа «Арсенала» в «этапе лиги», четыре забитых, ноль пропущенных. Домашняя серия групповых матчей в Европе при Артете по-прежнему безошибочна, и это чувствуется в манере: команда может сбавить, переждать, снова поднять темп — и добрать своё в концовке.

«Олимпиакос» на этот раз имел свои моменты, качественно работал без мяча, напомнил, что ему тут уже удавалось выигрывать. Но упёрся в Райю, в линию офсайда и в то, насколько длинная у хозяев сейчас скамейка.

Дальше у лондонцев — «Вест Хэм» дома и плотный отрезок, где как раз важнее всего не только стартовые 11, но и то, кто выходит на 60-й. Этот вечер показал: с Эдегором у руля и Райей в рамке запас прочности у «Арсенала» вырос — и именно он перевёл «нервные» 1:0 в спокойные 2:0.