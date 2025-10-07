Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прибыл в расположение сборной Англии и уже тренируется вместе с основной группой, сообщает The London Standard.

Деклан Райс globallookpress.com

Во время матча 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» 26-летний футболист пожаловался на боли в спине и был заменён на 79-й минуте. Однако медицинское обследование не выявило серьёзных повреждений.

В текущем сезоне-2025/26 Райс провёл 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. В составе сборной Англии на его счету 6 голов и 6 ассистов в 68 встречах.

Ближайший товарищеский матч команда Гарета Саутгейта проведёт 9 октября против сборной Уэльса.