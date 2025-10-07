Российский тренер Сергей Кирьяков оценил игру московского «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:5).

Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М globallookpress.com

«У "Динамо" в матче с "Локомотивом" было много пропущенных мячей и немного авантюрная игра. Понятно желание играть в атаку — это похвально. Однако футбол состоит не только из атаки, но и из игры в обороне. Это считается важной составляющей, от которой нужно отталкиваться.

У "Динамо" нет баланса между обороной и атакой. Считаю, что первый тайм был неплохим: "Динамо" переломило ситуацию и в концовке тайма вышло вперёд, что настраивало на положительный результат. Но во втором тайме в обороне всё провально. В связи с этим столько пропущенных голов. Понятно, что тренерскому штабу здесь надо разбираться. Негоже так играть в обороне, если ты ставишь большие задачи», — сказал Кирьяков Чемпионату.

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе.