Российский тренер Сергей Игнашевич высказался о перспективах «Спартака» под руководством Деяна Станковича в нынешнем сезоне.

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Я считаю, что ситуация поправимая. Если правильно анализировать, что происходит. Его штаб должен анализировать, не только главный тренер, но и помощники должны работать. Если правильно проанализировать то, что сейчас происходит и исправить ошибки… Конечно, "Спартак" обладает хорошим составом для того, чтобы провести достойный сезон. Вопрос, понимают ли они, как решать проблемы, которые есть?

Станковичу ещё нужно дать поработать? Ну если он начнёт исправлять ошибки, если стабилизируются схема, состав, требования, то "Спартак" по своему уровню игроков может решать самые высокие задачи», — сказал Игнашевич в шоу SMOL FM.

«Спартак» располагается на 6-м месте в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе после 11-и туров. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Ростова» 18-го тура.