Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков назвал главных фаворитов текущего сезона РПЛ.

Игорь Дивеев — защитник ЦСКА globallookpress.com

«"Краснодар" и ЦСКА — фавориты сезона, они хорошо играют. Но я бы не сказал, что они сильно оторвались от других команд. Тот же "Спартак" отстает на шесть очков. И непонятно, что будет после прихода нового руководства. Медали вешать пока не нужно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

После 11 туров ЦСКА с 24 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, второе место занимает московский «Локомотив» , третье — «Краснодар». У «железнодорожников» и «быков» по 23 очка, но столичная команда находится выше по итогам личных встреч.