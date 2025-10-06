Защитник «Сочи» Неменья Стоич высказался о победе своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

Фрагмент матча t.me/Sochipfc

«Игра получилась очень сложной, это наш прямой конкурент. Важно было сыграть качественно в защите, думаю, нам это удалось, потому что у соперника было не так много моментов. "Пари НН" забил потрясающий гол со штрафного, Боселли стоит поздравить с этим. После нашего второго гола соперник стал атаковать большими силами, поджимать нас, но мы играли компактно в обороне, не оставляли им шансов.

Концовка была сложной? Непросто. Даже вратарь подключался к атаке. Нам важно было удержать счет, было опасно, что любой прострел может закончиться рикошетом, но мы выдержали натиск и победили.

Какие особые слова произнес главный тренер после победы? Он поздравил нас после игры. Это его заслуга в этой победе, он нас подготовил. Надеюсь, мы и дальше продолжим побеждать», — сказал Стоич «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе.