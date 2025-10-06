Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о полузащитнике «Милана» Андриене Рабьо.

Адриен Рабьо — полузащитник «Милана» globallookpress.com

Напомним, что летом этого года футболист перешел из «Марселя» в стан «россонери».

«В психологическом и спортивном плане Адриен сейчас в лучшей форме, поскольку он сыграл ряд матчей за свой клуб, и провёл их действительно очень хорошо. Сейчас в "Милане" он играет немного по другой схеме, но он знает, чего я от него жду. Когда он пришёл к нам в сентябре, он не играл две недели. Сейчас ситуация улучшилась и для него, и для нас», — приводит слова Дешама Football Italia.

В нынешнем сезоне Рабьо провел за «Милан» 5 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.