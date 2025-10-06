Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

В Турине получилась игра нервов, где оборонительные порядки и концентрация перевесили смелость. «Ювентус» и «Милан» разошлись 0:0: хозяева не дожали после супер-шанса Гатти, гости — после нереализованного пенальти Кристиана Пулишича. В таблице очки теряют оба, а главный вывод — у каждого нашлись поводы для сожалений.

Результат матча

ЮвентусТуринЮвентус0:0МиланМиланМилан
1:0 Яго Аспас 68'
Ювентус:  Йонуц Раду,  Хави Родригес,  Карл Старфельт,  Маркос Алонсо,  Оскар Мингуэза,  Дамиан Родригес,  Серхио Каррейра,  Франсиско Пейнадо (Уго Альварес 55'),  Уиллот Сведберг (Брайан Сарагоса 63'),  Ферран Жуджла (Яго Аспас 63'),  Борха Иглесиас
Милан:  Ян Облак,  Давид Ганцко,  Клеман Лангле,  Робен Ле Норман,  Коке (Конор Галлахер 77'),  Пабло Барриос,  Маркос Льоренте,  Хулиан Альварес (Александр Сёрлот 82'),  Антуан Гризманн (Хавьер Галан 46'),  Николас Гонсалес,  Джулиано Симеоне (Науэль Молина 81')
Жёлтые карточки:  Борха Иглесиас 65'  —  Клеман Лангле 25',  Алекс Баэна 78'
Красная карточка:  Клеман Лангле 40' (Милан)

Стартовые полчаса прошли достаточно осторожно: два компактных блока, минимальные риски в центре и попытки искать пространство по флангам.  У «Юве» активничал Консейсау, подключался Маккенни, но до акцентированных ударов дело почти не доходило.  Самый яркий эпизод — диагональ Локателли на правый край и прострел Калюлю под рывок Джонатана Дэвида — канадец поскользнулся в момент удара, и эпизод не закончился ничем.

Джонатан Дэвид
Джонатан Дэвид globallookpress.com

«Милан» терпеливо ждал момента, чтобы разорвать структуру соперника за счёт резких переносов и проходов по бровке.  Ближе к перерыву Павлович выстрелил кроссом, а Сантъяго Хименес откликнулся идеальным движением в штрафной — мяч прошёл в сантиметрах от штанги.  Это была первая настоящая тревога для Ди Грегорио.

Меньян тащит, «Милан» не пользуется

Сразу после перерыва «Юве» набрал темп, в котором обычно решает такие закрытые матчи.  Разыгранный коротко угловой, подача Консейсау на дальнюю, удар Федерико Гатти в упор — и феноменальный рефлекс Майка Меньяна.  Француз не только успел закрыть угол, но и отбил мяч, который уже видели в сетке.  Символично: в матче, полном ошибок и брака, именно вратарская работа стала эталоном качества.

Сейв Меньяна
Сейв Меньяна globallookpress.com

Ответ «Милана» был громче.  Вертикальный пас Модрича разрезал линию, Ллойд Келли в суматохе прихватил Хименеса — чистый 11-метровый.  К «точке» подошёл Пулишич и пробил… выше перекладины.  Мяч улетел на трибуны, а вместе с ним — и лучший шанс гостей забрать максимум очков.

Удар Пулишича с пенальти
Удар Пулишича с пенальти globallookpress.com

Промах Пулишича будто перезапустил рисунок: «Милан» перехватил центр поля, Модрич дирижировал темпом, а позже на поле вышел Рафа Леау и мгновенно напомнил, как он умеет растягивать оборону.  Однажды португалец увидел Ди Грегорио далеко от линии и попытался забросить с центра — идея отличная, не хватило буквально полуметра.  Под занавес у Леау было ещё два момента: оба раза дриблинг — на загляденье, а решающий удар подводил.  Не случайно после игры Аллегри говорил о «безжалостности» в финальной трети — такой матч просил именно её.

Тудор пытался «ответить» свежестью: выпустил Влаховича и Опенду, перестроился глубже, добавил прямолинейности и атлетизма в атаке.  Но вместе с фланговым объёмом «Юве» потерял лучших креативных исполнителей вечера — Консейсау и яркого до замены Йылдыза.  Итог — больше рывков, меньше качества в последней передаче.

Разочарованный Рафа Леау
Разочарованный Рафа Леау globallookpress.com

Что сработало лучше всего?

У хозяев был неплохо реализован план с быстрыми переключениями «край — полуфланг»: Калюлю и Камбьясо создавали ширину, Маккенни заполнял зону на втором темпе, но в штрафной «Милана» царила дисциплина Томори.  «Россонери» раз за разом выманивали прессинг «Юве» в середину, чтобы резким рывком выходить в ситуации 1 в 1.  В таких эпизодах особенно хорош был Хименес — постоянными разрезающими перемещениями он растягивал связку центральных защитников и провоцировал ошибки.

Лука Модрич
Лука Модрич globallookpress.com

Ключевая же дуэль — «Меньян против всего, что летит в створ».  Сейв после удара Гатти — момент матча.  На другом конце поля Ди Грегорио тоже не подвёл: эпизоды с выстрелом Хименеса и поздними попытками Леау он отыграл хладнокровно и без лишних нервов.

Для «Милана» это потерянные два очка: серия побед прервалась, а содержание — добротное, но без решающего удара.  Команда Аллегри (в новом амплуа — уже миланском) выглядит всё более цельной в обороне, Модрич придал ума и ритма, но без реализации ни одна структура не станет грозной.  Пулишич промахнулся в ключевой точке вечера, Леау пока далёк от оптимальной формы после паузы — отсюда и недосказанность.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» остаётся «командой в сборке»: план без мяча хорош, фланговые механизмы ясны, но в опасных зонах не хватает точности и определённости.  Дэвид продолжает искать первый мяч в топ-матче, Йылдыз — светлая искра, однако решения в завершающей фазе должны быть быстрее и чище.  С точки зрения турнирной борьбы ничья оставляет обе команды позади «Наполи» и «Ромы», зато не ломает динамику — у «Юве» серия ничьих, у «Милана» — беспроигрышный отрезок после стартовой осечки.