В Турине получилась игра нервов, где оборонительные порядки и концентрация перевесили смелость. «Ювентус» и «Милан» разошлись 0:0: хозяева не дожали после супер-шанса Гатти, гости — после нереализованного пенальти Кристиана Пулишича. В таблице очки теряют оба, а главный вывод — у каждого нашлись поводы для сожалений.

Стартовые полчаса прошли достаточно осторожно: два компактных блока, минимальные риски в центре и попытки искать пространство по флангам. У «Юве» активничал Консейсау, подключался Маккенни, но до акцентированных ударов дело почти не доходило. Самый яркий эпизод — диагональ Локателли на правый край и прострел Калюлю под рывок Джонатана Дэвида — канадец поскользнулся в момент удара, и эпизод не закончился ничем.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

«Милан» терпеливо ждал момента, чтобы разорвать структуру соперника за счёт резких переносов и проходов по бровке. Ближе к перерыву Павлович выстрелил кроссом, а Сантъяго Хименес откликнулся идеальным движением в штрафной — мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Это была первая настоящая тревога для Ди Грегорио.

Меньян тащит, «Милан» не пользуется

Сразу после перерыва «Юве» набрал темп, в котором обычно решает такие закрытые матчи. Разыгранный коротко угловой, подача Консейсау на дальнюю, удар Федерико Гатти в упор — и феноменальный рефлекс Майка Меньяна. Француз не только успел закрыть угол, но и отбил мяч, который уже видели в сетке. Символично: в матче, полном ошибок и брака, именно вратарская работа стала эталоном качества.

Сейв Меньяна globallookpress.com

Ответ «Милана» был громче. Вертикальный пас Модрича разрезал линию, Ллойд Келли в суматохе прихватил Хименеса — чистый 11-метровый. К «точке» подошёл Пулишич и пробил… выше перекладины. Мяч улетел на трибуны, а вместе с ним — и лучший шанс гостей забрать максимум очков.

Удар Пулишича с пенальти globallookpress.com

Промах Пулишича будто перезапустил рисунок: «Милан» перехватил центр поля, Модрич дирижировал темпом, а позже на поле вышел Рафа Леау и мгновенно напомнил, как он умеет растягивать оборону. Однажды португалец увидел Ди Грегорио далеко от линии и попытался забросить с центра — идея отличная, не хватило буквально полуметра. Под занавес у Леау было ещё два момента: оба раза дриблинг — на загляденье, а решающий удар подводил. Не случайно после игры Аллегри говорил о «безжалостности» в финальной трети — такой матч просил именно её.

Тудор пытался «ответить» свежестью: выпустил Влаховича и Опенду, перестроился глубже, добавил прямолинейности и атлетизма в атаке. Но вместе с фланговым объёмом «Юве» потерял лучших креативных исполнителей вечера — Консейсау и яркого до замены Йылдыза. Итог — больше рывков, меньше качества в последней передаче.

Разочарованный Рафа Леау globallookpress.com

Что сработало лучше всего?

У хозяев был неплохо реализован план с быстрыми переключениями «край — полуфланг»: Калюлю и Камбьясо создавали ширину, Маккенни заполнял зону на втором темпе, но в штрафной «Милана» царила дисциплина Томори. «Россонери» раз за разом выманивали прессинг «Юве» в середину, чтобы резким рывком выходить в ситуации 1 в 1. В таких эпизодах особенно хорош был Хименес — постоянными разрезающими перемещениями он растягивал связку центральных защитников и провоцировал ошибки.

Лука Модрич globallookpress.com

Ключевая же дуэль — «Меньян против всего, что летит в створ». Сейв после удара Гатти — момент матча. На другом конце поля Ди Грегорио тоже не подвёл: эпизоды с выстрелом Хименеса и поздними попытками Леау он отыграл хладнокровно и без лишних нервов.

Для «Милана» это потерянные два очка: серия побед прервалась, а содержание — добротное, но без решающего удара. Команда Аллегри (в новом амплуа — уже миланском) выглядит всё более цельной в обороне, Модрич придал ума и ритма, но без реализации ни одна структура не станет грозной. Пулишич промахнулся в ключевой точке вечера, Леау пока далёк от оптимальной формы после паузы — отсюда и недосказанность.

«Ювентус» остаётся «командой в сборке»: план без мяча хорош, фланговые механизмы ясны, но в опасных зонах не хватает точности и определённости. Дэвид продолжает искать первый мяч в топ-матче, Йылдыз — светлая искра, однако решения в завершающей фазе должны быть быстрее и чище. С точки зрения турнирной борьбы ничья оставляет обе команды позади «Наполи» и «Ромы», зато не ломает динамику — у «Юве» серия ничьих, у «Милана» — беспроигрышный отрезок после стартовой осечки.