В шестом туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле переиграл «Хайденхайм» — 1:0.
Единственный мяч на 65-й минуте забил Билал Эль-Ханнус с передачи Макса Миттельштадта.
Результат матча
ШтутгартШтутгарт1:0ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
1:0 Билаль эль-Ханнус 65'
Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон, Лука Жакес (Амин Аль-Дахиль 56'), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Атакан Каразор (Ангело Штиллер 56'), Чема Андрес, Билаль эль-Ханнус (Рамон Хендрикс 90'), Джейми Левелинг (Николас Нартей 90'), Бадредин Буанани (Тьягу Томаш 57'), Эрмедин Демирович
Хайденхайм: Диант Рамай, Йонас Фёренбах, Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Омар Траоре, Арийон Ибрахимович (Tobias Weigel 89'), Ян Шёппнер, Юлиан Нийус (Марнон Буш 80'), Лука Кербер (Янник Вагнер 80'), Никлас Дорш (Штефан Шиммер 74'), Миккель Кауфманн (Адам Келле 89')
Жёлтые карточки: Билаль эль-Ханнус 55' — Лука Кербер 64'
«Штутгарт» с 12 очками поднялся на 4-е место в таблице Бундеслиги«. Хайденхайм» (3) — 17-й.