5 октября в Турине пройдет противостояние «Ювентуса» и «Милана», которые сыграют в рамках 6-го тура Серии А Италии. Начало матча в 21:45 мск.

«Ювентус» накануне поединка имеет 11 очков. «Бьянконери» замыкают первую пятерку. Последним результатом в турнире является ничья 1:1 с «Аталантой». За 5 туров «Юве» не проиграл ни одной встречи. С учетом всех турниров «зебры» уже четвертый поединок играют вничью.

«Милан» набрал 12 очков и пока что занимает 2-е место в таблице. «Россонери» набрали хорошую форму. Они выиграли 4 матча подряд. В прошлом туре гости обыграли чемпиона Италии «Наполи» (2:1). С учетом всех турниров у команды 5 побед подряд.

Последнее дерби «Ювентуса» и «Милан» завершилось победой туринцев с результатом 2:0.

Букмекеры дают 2.84 на победу «Ювентуса», 2.76 на победу «Милана», 3.15 на ничью.

