5 октября в Турине пройдет противостояние «Ювентуса» и «Милана», которые сыграют в рамках 6-го тура Серии А Италии. Начало матча в 21:45 мск.
«Ювентус» накануне поединка имеет 11 очков. «Бьянконери» замыкают первую пятерку. Последним результатом в турнире является ничья 1:1 с «Аталантой». За 5 туров «Юве» не проиграл ни одной встречи. С учетом всех турниров «зебры» уже четвертый поединок играют вничью.
«Милан» набрал 12 очков и пока что занимает 2-е место в таблице. «Россонери» набрали хорошую форму. Они выиграли 4 матча подряд. В прошлом туре гости обыграли чемпиона Италии «Наполи» (2:1). С учетом всех турниров у команды 5 побед подряд.
Последнее дерби «Ювентуса» и «Милан» завершилось победой туринцев с результатом 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают 2.84 на победу «Ювентуса», 2.76 на победу «Милана», 3.15 на ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.