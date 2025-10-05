Подошли к концу еще две игры 7-го тура АПЛ.
«Астон Вилла» дома переиграла «Бернли» со счетом 2:1.
Главным героем встречи стал голландский вингер Дониелл Мален, оформивший дубль (25-я и 63-я минуты).
За «Бернли» забил Лесли Угочукву (78-я).
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем2:1БёрнлиБёрнли
1:0 Дониелл Мален 25' 2:0 Дониелл Мален 63' 2:1 Лесли Угочукву 78'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Ламаре Богард (Амаду Онана 90'), Бубакар Камара, Мэтти Кэш (Виктор Линделёф 84'), Джон МакГинн (Эмилиано Буэндия 67'), Морган Роджерс, Дониелл Мален (Росс Баркли 84'), Олли Уоткинс (Эванн Гессан 67')
Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Максим Эстеве, Аксель Туанзебе, Кайл Уолкер, Флорентину Луиш, Джош Каллен, Джош Лорент (Зиан Флемминг 82'), Лайл Фостер (Лесли Угочукву 69'), Джейдон Энтони (Якоб Бруун Ларсен 59'), Лум Чауна (Армандо Броя 59')
Жёлтые карточки: Лука Динь 53', Эмилиано Буэндия 90+1', Дамиан Эмилиано Мартинес 90+5' — Лайл Фостер 17'
В другом матче «Эвертон» смог победить «Кристал Пэлас» со счетом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное время.
Гости вышли вперед после точного удара Даниэля Муньоса на 37-й минуте.
На 76-й минуте «Эвертон» смог отыграться благодаря голу Илимана Ндиайе с пенальти.
Победу хозяевам принес Джек Грилиш, забивший на 90+3-й минуте.