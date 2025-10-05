На 76-й минуте «Эвертон» смог отыграться благодаря голу Илимана Ндиайе с пенальти.

Гости вышли вперед после точного удара Даниэля Муньоса на 37-й минуте.

В другом матче «Эвертон» смог победить «Кристал Пэлас» со счетом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное время.

Главным героем встречи стал голландский вингер Дониелл Мален, оформивший дубль (25-я и 63-я минуты).

Подошли к концу еще две игры 7-го тура АПЛ.

2.05

Прогнозы•Сегодня 18:30 «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка Будут ли у «Манчестер Сити» проблемы в Брентфорде?

Футбол•Сегодня 18:44 «Брентфорд» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 13:45 Лицензия на терпение: почему мем «007» ничего не говорит о будущем игрока

Футбол•Сегодня 01:05 Слот не справился с бурей Марески: «Челси» вырвал победу у «Ливерпуля» в компенсированное время

Футбол•Вчера 21:29 «Челси» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 13:42 «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть правде в глаза: Аморим — не единственная проблема команды

Футбол•Вчера 08:00 Имиджевый ход. Чего ждать от сборной Узбекистана под руководством Каннаваро?

Футбол•Вчера 11:21 Интеграция Вирца и еще пять проблем: что должен исправить «Ливерпуль» перед матчем с «Челси»

Футбол•03/10/2025 19:51 Пять виновников краха «Манчестер Юнайтед»: от Фергюсона до Глейзеров

Футбол•03/10/2025 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Выбор читателей

Футбол•30/09/2025 12:53 Восточное испытание: «Реал» летит за 4000 миль, чтобы забыть дерби

Бои•02/10/2025 11:53 Махачев не допустит ошибок Белала. Маддалену ждет тяжелая ночь на UFC 322

Теннис•01/10/2025 15:53 Неделя тенниса: колоссальный прогресс Медведева, Алькарас выиграл очередной титул и «наехал» на ATP

Футбол•02/10/2025 03:19 «Барселона» рискнула — и поплатилась: «ПСЖ» наказал каталонцев на выезде

Футбол•30/09/2025 11:09 Оправданий больше нет: цифры разоблачают кризис Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Самое интересное

Футбол•12/08/2025 16:59 Нани, Фернандеш, Угарте и еще семь громких продаж «Спортинга»

Футбол•12/08/2025 10:38 Ибрагимович 2.0. История Беньямина Шешко, который должен стать новой звездой «Манчестер Юнайтед»

Футбол•11/08/2025 15:23 Исак в «Ливерпуль», Неймар в «Барселону» и еще девять драматичных трансферных саг в истории футбола

Футбол•09/08/2025 14:48 Дарвин Нуньес: любимец болельщиков, который так и не стал героем «Энфилда»