В 8-м туре испанской Примеры «Алавес» на своем поле обыграл «Эльче» со счетом 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме. За хозяев на 76-й минуте с пенальти отличился Висенте, на 81-й минуте забил Тони Мартинес, а точку в матче поставил Лукас Бойе перед финальным свистком.
В составе гостей забил Андре Силва на 90+3-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория2:0ЭльчеИспания. Ла Лига
1:0 Карлос Висенте 76' пен. 2:0 Тони Мартинес 81'
Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Юссеф Энрикес, Антонио Бланко (Денис Суарес 72'), Пабло Ибаньес (Андер Гевара 72'), Калебе, Лукас Бое, Абде Реббах (Карлос Аленья 72'), Тони Мартинес (Виктор Парада 85')
Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Родригес (Лео Петро 85'), Альваро Нуньес, Педро Бигас, Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст, Марк Агуадо (Джон Дональд 77'), Алейкс Фебас, Грэйди Диангана (Мартим Нету 46'), Рафаэль Мир Висенте (Андре Силва 69'), Херман Валера
Жёлтые карточки: Хон Пачеко 28', Антонио Бланко 39' — Грэйди Диангана 40'
Красная карточка: Давид Аффенгрубер 79' (Эльче)
«Эльче» с 13 очками пока на четвертом месте в чемпионате Испании, а «Алавес» с 11 очками поднялся на 9-ю строчку.