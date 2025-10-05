В 8-м туре испанской Примеры «Алавес» на своем поле обыграл «Эльче» со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. За хозяев на 76-й минуте с пенальти отличился Висенте, на 81-й минуте забил Тони Мартинес, а точку в матче поставил Лукас Бойе перед финальным свистком.

В составе гостей забил Андре Силва на 90+3-й минуте.

Результат матча Алавес Витория 2:0 Эльче Испания. Ла Лига 1:0 Карлос Висенте 76' пен. 2:0 Тони Мартинес 81' Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Юссеф Энрикес, Антонио Бланко ( Денис Суарес 72' ), Пабло Ибаньес ( Андер Гевара 72' ), Калебе, Лукас Бое, Абде Реббах ( Карлос Аленья 72' ), Тони Мартинес ( Виктор Парада 85' ) Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Родригес ( Лео Петро 85' ), Альваро Нуньес, Педро Бигас, Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст, Марк Агуадо ( Джон Дональд 77' ), Алейкс Фебас, Грэйди Диангана ( Мартим Нету 46' ), Рафаэль Мир Висенте ( Андре Силва 69' ), Херман Валера Жёлтые карточки: Хон Пачеко 28', Антонио Бланко 39' — Грэйди Диангана 40' Красная карточка: Давид Аффенгрубер 79' (Эльче)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 8 Удары мимо 0 51 Владение мячом 49 13 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 11 Фолы 9

«Эльче» с 13 очками пока на четвертом месте в чемпионате Испании, а «Алавес» с 11 очками поднялся на 9-ю строчку.