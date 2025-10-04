Экс-наставник «Барселоны» Хави выразил мнение, что Ламин Ямаль способен в дальнейшем выиграть «Золотой мяч». В 2025 году награду получил Усман Дембеле.

«На этот раз решающую роль сыграли командные трофеи. По моему мнению, награда ему заслуженно досталась. То же можно сказать о Витинье, Салахе, Педри и Рафинье… Многим она была бы по праву, но в итоге более весомыми оказались титулы, завоёванные Дембеле. Ламин получит её — в этом я уверен, но только когда его команда возьмёт Лигу чемпионов или чемпионат мира», — приводит слова Хави Marca.

Текущий контракт с Ямалем истекает в июне 2031 года. В сезоне-2025/26 футболист провел 5 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 4 ассиста.