Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров московского «Динамо».

Владислав Радимов globallookpress.com

«Просто так, мне кажется, такие вещи не делаются. Произошло что‑то… Пока что мы этого не знаем. Будет очень интересно, кого назначат, или вообще упразднят эту должность.

Может прийти другая команда, которая будет руководить всем "Динамо". Это может быть либо большее вливание денег, чтобы задача была чемпионство, либо, наоборот, что‑то сократится, и мы будем довольствоваться "Динамо" на четвертом или пятом местах. Возникает вопрос: какая команда придет и будет управлять всей системой? » — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» идет 7-м в таблице. В активе команды Валерия Карпина 15 очков. В 11-м туре динамовцы сыграют с московским «Локомотивом».